Hakan Fidan, İrlanda Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Güney Afrika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile görüştü.

Diplomatik kaynaklar, görüşmede ikili konuların ve Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirildiğini belirterek, Gazze'deki durum ve İsrail- Filistin sorununun çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca Ukrayna- Rusya savaşındaki gelişmeler çerçevesinde Avrupa'nın güvenliği konusu da ele alındı. - JOHANNESBURG