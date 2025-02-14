Hakan Fidan ve Marco Rubio, Münih\'te Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün Münih Güvenlik Konferansı marjında görüşme yaptı. Görüşmede, savunma sanayi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konular ele alındı. Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna- Rusya savaşıyla ilgili konular değerlendirildi. Bakan Fidan, bölge ülkelerinin DEAŞ'la mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı. Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın tesisi için İsrail- Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti. Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler de görüşmede etraflıca ele alındı.

Öte yandan; görüşme Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu.