Hakan Tütüncü, Hemşehri Dernekleriyle Buluştu

Politika

Hemşehri dernekleri ile bir araya gelen Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 31 Mart, yerel seçimlerinin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçmesini, ortaya çıkacak demokratik neticenin herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

İlk dernek ziyaretini Çorum Kültür ve Dayanışma Derneği'ne gerçekleştiren Tütüncü, 31 Mart'taki yerel seçimlerin birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik içinde geçmesini, ortaya çıkacak demokratik neticenin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Biz birbirimizi ne kar sevdiğimizi söylersek, demokratik toplumun gereklerini o kadar yerine getiririz" diyerek, sözlerini sürdüren Tütüncü, "Önemli olan kalplerin, gönüllerin yakınlaşmasıdır. Demokrasilerde kafa sayısında düşünce, yürek sayısınca sevgi vardır. Hayata farklı pencerelerden bakabiliriz, bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan bu güzel ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz ay yıldızlı bayrağın altında dostuz, kardeşiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda ilerliyoruz. Onun gösterdiği hedeflere doğru Türkiye'mizi taşımaya gayret ediyoruz. Milleti millet kılan ne kadar ortak değer varsa hepsine hürmet ederek, o değerlerin altında önce kalplerimizi birleştirelim. Sonra güçlerimizi birleştirelim. Daha güzel bir şehir, bizlerin olsun " diye konuştu.

"Bizim tek derdimiz var"

Tütüncü, günün ikinci hemşehri derneği ziyaretini Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı'na yaptı. Vakıf yönetiminin 31 Mart seçimlerinde yol açıklığı dilediği Tütüncü, "Bizim tek derdimiz var. Oda insanımıza hizmet etmek " dedi. Tütüncü, Erzincan Fırat Boyu Kültür Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ne de ziyarette bulunarak, "Fırat'ın suyu kadar kalbimizdeki sevginiz yüksektir "ifadelerini kullandı. - ANTALYA