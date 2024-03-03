Hemşehri dernekleri ile bir araya gelen Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 31 Mart, yerel seçimlerinin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçmesini, ortaya çıkacak demokratik neticenin herkes için hayırlı olmasını temenni etti.
İlk dernek ziyaretini Çorum Kültür ve Dayanışma Derneği'ne gerçekleştiren Tütüncü, 31 Mart'taki yerel seçimlerin birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik içinde geçmesini, ortaya çıkacak demokratik neticenin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.
"Biz birbirimizi ne kar sevdiğimizi söylersek, demokratik toplumun gereklerini o kadar yerine getiririz" diyerek, sözlerini sürdüren Tütüncü, "Önemli olan kalplerin, gönüllerin yakınlaşmasıdır. Demokrasilerde kafa sayısında düşünce, yürek sayısınca sevgi vardır. Hayata farklı pencerelerden bakabiliriz, bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan bu güzel ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz ay yıldızlı bayrağın altında dostuz, kardeşiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda ilerliyoruz. Onun gösterdiği hedeflere doğru Türkiye'mizi taşımaya gayret ediyoruz. Milleti millet kılan ne kadar ortak değer varsa hepsine hürmet ederek, o değerlerin altında önce kalplerimizi birleştirelim. Sonra güçlerimizi birleştirelim. Daha güzel bir şehir, bizlerin olsun " diye konuştu.
"Bizim tek derdimiz var"
Tütüncü, günün ikinci hemşehri derneği ziyaretini Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı'na yaptı. Vakıf yönetiminin 31 Mart seçimlerinde yol açıklığı dilediği Tütüncü, "Bizim tek derdimiz var. Oda insanımıza hizmet etmek " dedi. Tütüncü, Erzincan Fırat Boyu Kültür Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ne de ziyarette bulunarak, "Fırat'ın suyu kadar kalbimizdeki sevginiz yüksektir "ifadelerini kullandı. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Hakan Tütüncü, Hemşehri Dernekleriyle Buluştu - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas'ta düzenlenen aday tanıtım törenine katılmak için eleştirdiği yüksek hızlı treni kullanarak seyahat etti. Karamollaoğlu, daha önce hizmet olmadığını belirttiği trenle Sivas'a giderken partililer tarafından karşılandı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçim afişinde, 'Ne karagül ne kırmızıgül, sadece Beyazgül' ifadeleri kullanmasına tepki gösterdi.
Başkan Böcek, ekonomik sıkıntı yaşayan halka destek olduklarını belirterek, eğitim bursu ve su fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Döşemealtı Belediye Başkan adayı Menderes Dal'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışı da yapıldı. Başkan Böcek ve Menderes Dal, hizmetlerini anlattı ve destek istedi. Ayrıca, Korkuteli'de de CHP Belediye Başkan adayı Saniye Caran'ın seçim koordinasyon merkezi açıldı.
Manisa İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi için 19 partinin ve adayının yarışacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılandı. Ziyaretlerde Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.
Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen Çember-13 operasyonu kapsamında Aydın'da da çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda son 4 günde 3 bin 765 aranan şahsın yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların cezaları ve aranma nedenleri de tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Türkiye ile ekonomi ve Karadeniz'de güvenliğin sağlanması gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için yakın şekilde çalıştıklarını söyledi. Odobescu, Türkiye'nin Romanya için stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, Karadeniz'deki mayın temizliği çalışmalarının Ukrayna'nın transit geçişine yardımcı olacağını ifade etti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin yaptığı açıklamada, bu etkinliğin Batı Avrupa'nın olmadığı bir BM Genel Kurulu gibi olduğunu belirtti. Szijjarto, ADF'nin ikili görüşmeler yapma imkanı tanıdığını ve dünyayla buluşmak için tüm dünyayı dolaşmak zorunda kalmadıklarını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşın Avrupa dış politikasını olumsuz etkilediğini ve diplomasinin yeniden doğmasına yardımcı olabilecek etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Szijjarto, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin saygı ve güvene dayandığını ve ticaret hacminin rekor seviyelere ulaştığını da belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro için finansman arayışlarında olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, 'Sözümüzdür, Mersin Metrosu tamamlanacak, Mersinlilerin hizmetine girecek' dedi. Seçer, tanıtım toplantısında önümüzdeki döneme ilişkin projeleri anlattı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan 123 mahallesinde tek kadın muhtar adayı, en büyük mahalleye talip oldu. Çiğdem Özdemir, sokak hayvanları ve kadınlara öncelik verdiği projeleri ile mahalleyi yönetmeye talip.
Sizin düşünceleriniz neler ?