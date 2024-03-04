Haliliye Belediyesi, Çamlıdere Çok Amaçlı Salonu\'nu açtı

Politika

Haliliye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çamlıdere Çok Amaçlı Salon, düzenlenen açılış töreniyle hizmete sunuldu.

Haliliye Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Çamlıdere Çok Amaçlı Salonun açılışı için tören düzenlendi. Törene, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın yanı sıra TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, belediye meclis üyeleri, teşkilat üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Coşkuyla gerçekleşen programın açılışında konuşan Çamlıdere Mahalle Muhtarı Halit Kaya, "Bir gerçeği dile getirmek adına ne zaman Mehmet Canpolat başkanımızın kapısını çaldıysak, ne zaman telefonla aradıysak anında telefonumuza cevap vermiş, gittiğimizde bizlerle görüşmüş ve taleplerimizi anında birim müdürlerine aktararak net bir şekilde çözüme kavuşturmuştur" dedi.

"Sözümüzün eriyiz, Haliliye'nin neferiyiz"

Canpolat da konuşmasında Çamlıdere Çok Amaçlı Salonu'nun bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Verdikleri sözleri bir bir tutmanın gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Canpolat, "Çamlıdere her zaman için dün, bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızla, AK Parti ile beraber yol yürümüş bir bölgemiz. Geldik, buralarda sözlerimizi verdik ama sözlerimizi verirken şu cümleleri de kullandık. Sözümüzün eriyiz, Haliliye'nin neferiyiz dedik. Ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getirdik. Ama söz verirken neye güvendik, tabii ki önce Allah'a sonra cumhurbaşkanımıza sonra bakanımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, teşkilatımıza ve size güvendik, söz verdik. Ben onlardan Allah razı olsun diyorum. Memlekette hizmet denilince, Türkiye'de hizmet denilince herkesin aklına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Neden geliyor, İstanbul Belediyesi'nde devrim yaptı, çağ atlattı. İstanbul'da belediyeciliği AK Parti belediyeciliğini herkes Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendi. Biz de ondan öğreniyoruz, bizler de onun yolunda gidiyoruz, bizim liderimiz, sembolümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çamlıdere'nin özelinde bizden bir çok amaçlı salon dediler, emriniz olur başımız üstüne gözümüz üstüne dedik. Allah'a inanıyoruz, Cumhurbaşkanımız bizleri 31 Mart'a kadar size emanet etti, 31 Mart'tan sonra da sizler bizim en kıymetli emanetlerimizsiniz. 31 Mart günü akşamı sandıklar açıldığında inşallah ak ak ak oylarla sandıkları doldurmaya hazır mıyız" dedi.

"Canpolat karınca gibi çalışıyor"

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ da Haliliye'de Mehmet Canpolat'ın karınca gibi çalıştığını vurgulayarak, "Hem Çamlıdere Çok Amaçlı Salonu'muzun açılışını hem de böylesine coşkulu bir kalabalık ve bölgemizin saygın insanlarıyla bir arada olmak gerçekten bizim için büyük bir şereftir. 31 Mart yerel seçimleri sadece Haliliye'mizin, Çamlıdere bölgemizin değil Türkiye'mizin ve Şanlıurfa'mızın geleceğini tayin eden bir seçimdir. Verdiğimiz her oy bizim irademizi yansıttığı gibi bizim memleketimizi kime emanet edeceğimize dair kararımızı yansıtacaktır. Bir yandan Haliliye'de Mehmet Canpolat kardeşimi ikinci dönem için, Büyükşehir'de Zeynel Abidin bey kardeşimi yine ikinci dönem için seçerken öte yandan Cumhurbaşkanımızın ardından dağlar gibi Şanlıurfa'nın bir kez daha durduğunu dosta düşmana dünyaya bir kez daha ilan edeceğiz Allah'ın izniyle. Bir yandan Büyükşehir Zeynel Abidin kardeşimle ilçemizde Haliliye'mizde karınca gibi çalışan Mehmet Canpolat kardeşimle el ele gönül gönülle birlikte Şanlıurfa için gece gündüz çalışacağız. Bundan hiç ama hiç hiç kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. - ŞANLIURFA