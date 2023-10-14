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Hamas'tan İsrail'e net yanıt: Topraklarımızı terk etmiyoruz - Son Dakika

Hamas'tan İsrail'e net yanıt: Topraklarımızı terk etmiyoruz

Son Güncelleme: 14.10.2023 19:45

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazzelilere yönelik yaptığı göç baskısına karşı çıkarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Heniyye yaptığı açıklamada, ''Gazze halkı toprağına kök salmıştır, vatanına sımsıkı bağlıdır, toprağını terk etmeyecek, göç etmeyecektir.'' dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'den Filistinlilerin topraklarından çıkmayacağını ve Mısır'a göç etmeyeceğini söyledi.

"GAZZE HALKI TOPRAĞINI TERK ETMEYECEK"

Heniyye, paylaştığı video mesajında, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen Filistinlilerin topraklarını bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Gazze halkı toprağına kök salmıştır, vatanına sımsıkı bağlıdır, toprağını terk etmeyecek, göç etmeyecektir." diye konuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

"GAZZE'DEN MISIR'A GÖÇ OLMAYACAK"

Gazze'den Mısır'a göç olmayacağının altını çizen Heniyye, "Mısır'daki kardeşlerime şunu söylüyorum; bizim kararımız topraklarımızda kalmaktır. Gazze'den Mısır'a göç olmayacak" şeklinde konuştu. Heniyye, Hamas'ın çocukları ve yaşlıları hedef almadığını da vurguladı. Gazze'ye destek gösterilerinin artması talebinde bulunan Heniyye, "Devletimiz olana, esirlerimiz ve kutsallarımız özgürleşene, yerinden edilmiş insanlarımız evlerine dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 724'Ü ÇOCUK 2 BİN 215 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hamas'tan İsrail'e net yanıt: Topraklarımızı terk etmiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e net yanıt: Topraklarımızı terk etmiyoruz - Son Dakika
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