Netanyahu hastane saldırısında onları sorumlu tutmuştu! Hamas'ın yanıtı epey sert oldu

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, İsrail katliamdan Hamas'ı sorumlu tuttu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tartışma yaratan çıkışına yanıt veren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir. Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir" ifadelerini kullandı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu. Heniyye, yayımladığı video kaydında, "İsrail'in bu bombardımanı, düşmanın vahşetini ve direniş karşısında aldığı yankı uyandıran yenilgiyi kanıtlayan bir katliamdır." ifadesini kullandı.
"İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir" diyen Heniyye, şöyle devam etti; "Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir." İsrail'in değerlere, örfe ve yasalara saygı duymadığını belirten Heniyye, aynı yerde kilise, cami ve hastane vuran düşmanın ve onu kınamayanların bu katliam ve soykırımdan sorumlu olduğunu kaydetti.
"İşgal son bulana kadar direnişin süreceğini" vurgulayan Heniyye, Filistin halkını "Batı Şeria başta olmak üzere tüm şehirlerde ve tüm sokaklarda işgalcilerin ve yerleşimcilerin karşısına çıkmaya" çağırdı.
500 kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı sonrası İsrail, Hamas'ı suçlamıştı. İsrail Başbakanı tarafından da paylaşılan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik bir roket saldırısı düzenlediği ve söz konusu Hamas roketinin vurulduğunda hastanenin çevresinden geçtiği ifade edilmişti.
Son Dakika › Politika › Netanyahu hastane saldırısında onları sorumlu tutmuştu! Hamas'ın yanıtı epey sert oldu - Son Dakika