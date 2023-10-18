Netanyahu hastane saldırısında onları sorumlu tutmuştu! Hamas'ın yanıtı epey sert oldu

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, İsrail katliamdan Hamas'ı sorumlu tuttu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tartışma yaratan çıkışına yanıt veren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir. Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir" ifadelerini kullandı.

HAMAS: DÜŞMANIN VAHŞETİNİ KANITLAYAN BİR KATLİAM

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu. Heniyye, yayımladığı video kaydında, "İsrail'in bu bombardımanı, düşmanın vahşetini ve direniş karşısında aldığı yankı uyandıran yenilgiyi kanıtlayan bir katliamdır." ifadesini kullandı.

"KATLİAM YAPMAK BUNLARIN ÖZELLİĞİDİR"

"İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir" diyen Heniyye, şöyle devam etti; "Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir." İsrail'in değerlere, örfe ve yasalara saygı duymadığını belirten Heniyye, aynı yerde kilise, cami ve hastane vuran düşmanın ve onu kınamayanların bu katliam ve soykırımdan sorumlu olduğunu kaydetti.

HENİYYE'DEN FİLİSTİN HALKINA ÇAĞRI

"İşgal son bulana kadar direnişin süreceğini" vurgulayan Heniyye, Filistin halkını "Batı Şeria başta olmak üzere tüm şehirlerde ve tüm sokaklarda işgalcilerin ve yerleşimcilerin karşısına çıkmaya" çağırdı.