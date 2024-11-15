Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi.

Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında gıda enflasyonunda ve faizde birinci olduğunu belirten Ağbaba, iktidarın "vergiden vergi almayı" bulduğunu savundu.

Ağbaba, "Vergide adalet olmadığını görüyoruz. Yata binen insanla asgari ücret alan insanlar aynı vergiyi veriyor. Dolaylı vergi fakir fukaranın belini büküyor. Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri vergide adaletsizliktir." dedi.

"Kamu ihale mevzuatı güncellenmelidir"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hazırlanan ekonomi programının kararlı şekilde uygulandığını belirtti.

Risk priminde düşüş, kredi notunda artış yaşandığını vurgulayan Kalaycı, takdir edilmesi gereken olumlu gelişmelerin ortaya çıktığını ifade etti.

Kalaycı, "Dezenflasyon süreci devam etmektedir. Fiyat istikrarıyla birlikte kalıcı refahın sağlanacağına, toplumun her kesiminin hak ettiği payı alacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomideki kaynakların üretken alanlara tahsisinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürmesini isteyen Kalaycı, kayıt dışılığın azaltılmasına ilişkin faaliyetlere de kararlı şekilde devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa Kalaycı, "Kamu ihale mevzuatı güncellenmelidir, harcamalarda tasarruf sağlamak üzere kamu ihale ve sözleşme süreçleri iyileştirilmeli, rekabet artırılmalıdır." diye konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, ekonomi politikasını eleştirdi.

İktidarın rakamlarla pembe tablolar çizdiğini kaydeden Sayyiğit, "Ülkenin künyesine yoksulluğu kazıdınız." ifadesini kullandı.

Kadın istihdam oranının düşük olduğunu dile getiren Sayyiğit, kadınların büyük çoğunluğunun asgari ücret ve bunun altında bir maaşla çalıştığını savundu. Sayyiğit, enflasyonun ve döviz kurunun yüksek olduğunu belirtti.

"Vergide adaletin sağlanacağına dair net bir adım göremedik"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, güven olmayan ortamda ekonomi programlarının başarısının düşeceğini, Türkiye'nin güveni kaybettiğini ifade etti.

Türk yatırımcıların, yurt dışında yatırım yapmayı tercih ettiğini dile getiren Taş, ekonomide istikrarın önemli olduğunu, güven ortamının sağlanması gerektiğini söyledi.

Verginin, bütçenin kaynağı olduğuna dikkati çeken Taş, şöyle devam etti:

"Vergi ödememek, vergi kaçırmak en ağır suç olmalıdır, bu konuda problem yok. Vergide adaletin sağlanacağına dair net bir adım göremedik. Vergilerin çoğu dolaylı vergilerden geliyor, dolaysız vergi alma işini Türkiye beceremiyor. Vergi adaletini sağlamak için insanları vergi ödemekten kaçınmaya teşvik etmek değil vergi ödemeye hevesli hale getirmek gerekmektedir."

"Aldığımız tedbirler neticesinde 2025, 2026 daha iyi olacak"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, küresel ticaretteki payın arttığını ifade etti.

İstihdam oranlarının da yükseldiğini bildiren Güneş, son bir yılda 1,1 milyon kişinin istihdam edildiğini belirtti.

İsmail Güneş, şunları kaydetti:

"Vergilerin büyük kısmı büyük şirketlerden alınan vergiler. Asgari ücretten vergiyi kaldıran biziz. Hem yeşil dönüşüm hem de dijital sanayiye geçiş anlamında teşvikler veriliyor. Bunu firmalara kıyak olarak değerlendirmek yanlıştır. Sanayileşmeyi artıramazsak, dönüşümü sağlayamazsak ileride sorunlar yaşayabiliriz. Aldığımız tedbirler neticesinde 2025, 2026 daha iyi olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomiyi düzelteceklerini belirten Güneş, vatandaşlara daha iyi hizmet edeceklerini kaydetti.

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, ekonomi programının sağlıklı çalışmadığını dile getirdi.

Reel sektörde yangın yaşandığını ifade eden Dalgın, 2022'den itibaren Türkiye'nin sanayi üretiminin sabit olduğunu söyledi. Dalgın, "Hür teşebbüsümüz göz göre göre ölüyor. Orta direkte tam anlamıyla yıkım var." ifadelerini kullandı.