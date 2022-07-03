HDP 5. Olağan Kongresi: İktidara ve muhalefete hangi mesajlar verildi?

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Kongresi'nde Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden eş genel başkanlığa seçildi.

İktidar ve muhalefetin seçim hesaplarına ilişkin mesajların ön plana çıktığı kongrede Buldan, "Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki HDP, salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır" dedi.

Sancar ise cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda muhalefete daha önce yaptıkları çağrıyı anımsatıp, "Kamuoyu önünde şeffaf görüşmeler yapılması halinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız. Eğer bu çağrımıza karşılık alamazsak, seçimlere kendi adayımızla girme seçeneğini de çok ciddi önümüze koyarız" sözleriyle partisinin tutumunu ortaya koydu.

HDP'nin Ankara Spor Salonu'nda, "Çözüm Biziz, Sözümüz Var" sloganıyla düzenlenen 5. Olağan Kongresi, Türkiye'nin her yerinden gelen partililerin geniş katılımı ile yapıldı.

Kongrede, eş genel başkanlık seçiminin yanı sıra, 100 üyeli Parti Meclisi ile Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaştırma Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı.

Partinin 1.050 kayıtlı delegesinden 806'sı oy kullandı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 797 geçerli oyun oyla yeniden eş genel başkanlığa seçildi.

Katılım yüksek oldu

Partililerin yanı sıra, yurt içi ve yurtdışından, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerine kadar kalabalık bir davetli topluluğu salonu da kongreye katıldı.

Yerine kayyum atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Sakık'ın aralarında yer aldığı HDP'nin önde gelen isimleri kongrede hazırdı.

AKP, MHP ve İyi Parti kongreye davet edilmezken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yanı sıra, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Saadet Partisi temsilcileri kongrede yer aldı.

HDP'nin ortak mücadele kapsamında bir araya geldiği parti ve örgütleri temsilen EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, EHP Sözcüsü Özge Akman, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TÖP Genel Sözcüler Kurulu Üyesi Perihan Koca, Sosyalist Meclisler Federasyonu Sözcüsü Erdal Ataş, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk'ün yanı sıra Sol Parti, DSİP, Kaldıraç, TKP ve TSİP temsilcileri de kongreye katıldı.

Salona, HDP'nin "üçüncü yol" anlayışına vurgu yapan afişlerin yer aldığı salonda HDP İzmir İl Başkanlığı'na 17 Haziran 2021'de düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz'ın fotoğrafı da salona asıldı. Kongre'ye katılan Poyraz'ın ailesi salondan büyük alkış aldı.

Öcalan posteri açılmasına izin verilmedi

HDP'nin kapatma davasının gölgesinde gerçekleştirdiği kongrenin başlangıçta ertelenmesi düşünülmüş, ancak Parti Meclisi'nde, tutuklama veya başka nedenlerle çok sayıda boşalma olduğu için yenilenmesi için seçim öncesinde yapılması kararlaştırılmıştı. Kongrenin bir başka önemi ise kapatma davası öncesine denk gelmesi. Eğer Anayasa Mahkemesi kapatma kararı alınırsa, bu HDP'nin son kongresi olacak.

Kongrede, partinin kapatma davasına delil olabilecek slogan ve girişimlere izin verilmedi.

Salonda yüzü kapalı iki kişinin Abdullah Öcalan posteri açma girişimine ise salondaki görevliler anında müdahale etti ve bu kişiler hızla salonu terk etti.

Kongrenin ardından "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla dört kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Seçim heyecanı değil, mesajlar öne çıktı

HDP'nin Uzlaştırma Kurulu'nda oybirliği ile alınan kararlar nedeniyle, eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden aday gösterildiği için bir seçim yarışı veya heyecanı yoktu.

Salonda coşkuyu artıran Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan ve Başak Demirtaş'ın adlarının okunduğu anlar oldu.

Bir grup partili, Başak Demirtaş'ın oturduğu locanın önüne gelerek, "Selahattin Demirtaş onurumuzdur" sloganı attı.

Divan Başkanlığı'na seçilen HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kongrenin asıl amacı ve verilmek istenen mesajı konuşmasında özetledi:

"Bu kongre iktidara da muhalefete de mesaj veriyor. Bu kongre bir mesaj kongresi, farklı halklara ve inançlara, bu ülkenin topraklarında yaşayan bütün insanlara mesaj veriyor."

Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar da konuşmalarında seçimlere dönük tutumlarını dile getirirken, partilerinin seçimlerdeki kilit rolüne dikkat çektiler, iktidar ve muhalefete dönük uyarılarda bulundular.

Buldan: HDP nehri geçmek üzere yapılan siyasi hesapta köprü olmayacaktır

İlk sözü alan Buldan, şimdiye kadar kimsenin önünde diz çökmediklerini, biat etmediklerini ve bundan sonra da bu tavrı sürdüreceklerini vurguladı.

İktidara yönelik eleştirilerini dile getiren Buldan, iktidar ve muhalefete net mesajlar verdi:

"Önümüzdeki seçim cumhurbaşkanı seçimi değildir. Asıl mesele kriz üreten bu sistemin değiştirilmesi, yeni bir düzenin kurulması meselesidir.

"HDP yeni dönemin temel belirleyenidir, siyasal gücüdür. Türkiye halkları kriz iktidarına da restorasyon siyasetine de asla mahkûm ve muhtaç değildir.

"Kendisini yeni bir gelecekte görmek isteyenlerin duracağı çizgi, duracağı yer HDP'dir.

"Bizler başka bir yol var diyoruz. O yol da HDP'nin kararlılıkla savunduğu üçüncü yoldur. Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki HDP, salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır."

Sancar: Tecrit üzerinden oyun oynamayın

Mithat Sancar da yaklaşan seçimlere dikkat çektiği konuşmasında, siyasi kulislerde konuşulan iktidarın "yeni bir çözüm süreci başlatacağı" iddiaları üzerinden eleştiriler yöneltti.

İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağı üzerinden bazı senaryoların devreye sokulmak istendiğini savundu. Hem iktidara hem muhalefete şu mesajları verdi:

"Seçimler yaklaştıkça kısır siyasi hesaplar yaparak bazı senaryolar devreye sokarak Kürt sorununu araçsallaştırmak istiyorlar. İmralı'ya uygulanan mutlak tecritle ilgili tartışmaların bu çerçevede değerlendiriyoruz.

"Hükümeti buradan apaçık uyarıyoruz. Tecrit üzerinden oyun oynamayın, böyle hassas bir meseleyi iktidar hedeflerinize alet etmeyin.

"İmralı adına söz kurmayın, halkı yanıltarak afaki gündemler yaratmayın. Öcalan'ın ne düşündüğünü kamuoyunun öğrenmesini sağlayacak imkanları sağlayın."

Muhalefete de sesleniyoruz: Tecrit iktidarın tekeline ve manipülesine bırakılmayacak kadar önemlidir. Barış konusunda katkı sağlayacağı kanıtlanmış bir aktörün şimdi de bu rolünü oynamasını sağlayacak şartların yaratılmasını muhalefetin de demokrasi güçlerinin de talep etmesi gerekiyor.

Kim bunu siyasi çıkarı için kullanmak isterse büyük yanılır. Her kim bir iki oy için milliyetçilik yarışına girerse büyük kaybeder."

'Çağrımız karşılık bulmazsa adayımızı çıkarırız'

HDP önümüzdeki seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin seçimi kazanabilmesi için kendisini "kilidi çözecek parti" olarak görüyor.

Parlamento seçimlerinde mevcut iki ittifak içinde yer almayacağını aylar öncesinde ilan eden HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise ortak adaya kapalı değil.

Sancar da konuşmasında, parlamento seçimlerine "demokrasi ittifakı" ile gireceklerini vurgularken, cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak adaya destek için "muhatap alınma" koşulunu ortaya koydu:

"Cumhurbaşkanlığı seçimde tutumumuz nettir. Kamuoyu önünde şeffaf görüşmeler yapılması halinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız.

"Eğer bu çağrımıza karşılık alamazsak, seçimlere kendi adayımızla girme seçeneğini de çok ciddi önümüze koyarız. Hedefimiz de en az ikinci tura çıkmaktır."

Demirtaş ve Mızraklı'dan mesaj: Kitabımızda biat etmek, yenilmek yoktur

HDP'nin kongresinde cezaevinde tutuklu bulunan HDP'lilerin de mesajları okundu.

Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı ise salondan coşkulu alkış alan mesajlarında şu görüşe yer verdiler:

"Hukuk ve ahlakdışı tüm baskılara zorbalıklara rağmen, dimdik ayakta durmayı başaran HDP bu kongre ile birlikte çok daha güçlü şekilde yürüyüşüne devam edecektir.

"Halkımızın iradesini, aklını, vicdanını ve direniş ruhunu hafife alan herkes bugüne kadar yanıldı, bundan sonra da farklı olmayacaktır.

"Halkımızın öncülüğünde sürdürülen mücadeleye biz de zindanlardan ses olmaya, ses vermeye devam edeceğiz.

"Bizim kitabımızda teslim olmak, biat etmek, yenilmek yoktur. Zulüm iktidarını alaşağı edip, demokrasi, barış ve özgürlükleri sağlayıncaya kadar direnmeye devam diyoruz.

"Partimizle, halkımızla el ele, yürek yüreğe bu mücadeleyi mutlaka zaferle taçlandıracağız. Bu vesile ile tüm yönetim kademelerini kutluyor, yeni seçilecek arkadaşlara başarı ve dayanışma dileklerimizi iletiyoruz."

HDP eski Eş Başkanı Figen Yüksedağ, Gültan Kışanak, Gülser Yıldırım, Edibe Şahin ve Nurhayat Altun'un Kandıra Cezaevi'nden gönderdikleri mesajda ise "HDP kadınların, gençlerin, emekçilerin kendi kaderini tayin etme mücadelesinin sarsılmaz kalesi" olduğu mesajına yer verildi.

Cemal, Telli, Türk, Türmen Danışma Kurulu'nda

Kongrede ayrıca, yazar, aydın, sanatçıların yer aldığı Danışma Kurulu oluşturuldu. Aralarında gazeteci Hasan Cemal, eski AİHM Üyesi Rıza Türmen, şair Ahmet Telli, yerine kayyum atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de bulunduğu Danışma Kurulu'nda yer alan diğer isimler şöyle:

Akın Birdal, Ali Alfatlı, Ali Bayramoğlu, Ayşe Erzen, Ayşegül Devecioğlu, Bülent Küçük, Celil Kaya, Cihan Sincar, Erdoğan Aydın, Fatma Gök, Ferda Koç, Gençay Gürsoy, Halil Aksoy, Hamit Geylani, Kenan Kalyon, Kerem Fırtına, Levent Köker, Mahmut Demiralp, Mehmet Altan, Meral Camcı, Mustafa Kemal Coşkun, Muzaffer Kaya, Naci Kutlay, Nizamettin Toğuç, Nurettin Sözmez, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Özgür Müftüoğlu, Several Ballıkaya, Sevilay Çelenk, Seyfi Öngider, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Süreyya Karacabey, Şebnem Oğuz, Tarık Ziya Ekinci, Veli Büyükşahin, Yavuz Önen, Zerrin Şahin Kurtoğlu.