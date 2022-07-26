CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız - Son Dakika
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CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız

26.07.2022 17:53

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran CHP'ye olumsuz cevap verdiklerini açıkladı. Beştaş, "Maalesef CHP, bu konuda hiçbir şekilde HDP ile bir iletişime geçmiş değil. En azından tartışma, iletişim kurma konusunda teşebbüsü olmadı. CHP'nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, şiddet başta olmak üzere sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran CHP'ye yanıt verdi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Beştaş, "istişare edilmediği" gerekçesiyle CHP'nin davetine olumsuz yanıt verdiklerini açıkladı.

"CHP BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

CHP'den bu konuda kendileriyle iletişime geçmediğini ifade eden Beştaş, "AKP iktidarının sağlıkçılara yönelik şiddetin, zorbalığının, hukuksuzluğun karşısında durduk ve durmaya devam edeceğiz. CHP sağlıkta şiddet konusunda bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis'e sundu biliyorsunuz. Fakat maalesef CHP bu konuda hiçbir şekilde en azından HDP ile bir iletişime geçmiş değil. Bu yasa teklifinde sanırım 12 madde olarak düzenlenmiş. Bu konuda en azından tartışma, iletişim kurma konusunda teşebbüsü olmadı. Bunu görüşme şansımız olmadı. CHP'nin hem diğer bütün partilerin ileride en azından önerimiz budur. Yaşadıkları sorunları TBMM iradesi doğrultusunda çözelim ve ortak noktalarda buluşalım" şeklinde konuştu.

"ORTAK KANUN TEKLİFİNDE BULUŞMALIYIZ"

Açıklamasının devamında sağlıkta şiddete ilişkin düzenlemelerin yetersiz olduğuna dikkat çeken Beştaş, şöyle devam etti: "Sağlıkta şiddete ilişkin bir düzenlemeye de biz tereddütsüz yetersiz bulduğunuza rağmen evet dediğimizi hatırlatmak istiyorum ve bundan sonra da çağrımızı bütün partilere yapıyoruz. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz yoktu. Mutlaka adımlar atılmalıdır. Bir ortak kanun teklifinde buluşmalıyız.

HDP'den CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına ret: Bizimle iletişime geçmediler, katılmayacağız
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş

"1 AĞUSTOS'TA TOPLANTIDA OLMAYACAĞIZ"

Biraz da siyasi dışı bir mesele olarak TBMM'de yasalaşmalıdır. CHP'nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz. En azından bizim de o gün gelip gelemeyeceğimizi, hazır olup olmadığı olmadığımızı, bu konudaki önerilerimizi, sormasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz ve 1 Ağustos'ta toplantıda olamayacağız, orada bulunmayacağız, bunu paylaşmak istiyoruz.

"EKONOMİK BUHRAN KASIP KAVURUYOR"

Bununla birlikte Meclis'in çalışması gerektiği yönündeki düşüncelerimizi her daim koruyoruz. Çünkü biz Meclis kapanmadan önce de söyledik. Şu anda Türkiye'de ekonomik buhran herkesi kasıp kavuruyor, işsizlik, yoksulluk, açlık, çok ileri boyutlarda."

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Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Danış Beştaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız - Son Dakika
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