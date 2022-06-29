Garo Paylan: Emekli İkramiyelerinin 5 Bin TL'ye Çırarılması İçin Kanun Teklifi Verdik

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 5 bin TL'ye çıkarılması için TBMM'ye kanun teklifi verdiklerini söyledi. Paylan, "Emekli bayram ikramiyelerini gelin 5 bin TL yapalım. Dört yıl önceki bin TL'nin karşılığı bugün 5 bin TL'dir" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Paylan, en düşük emekli maaşının açlık sınırının altında olmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"ENFLASYONU DURDURMADAN VERECEĞİNİZ ZAM NE OLURSA OLSUN, DAHA EMEKLİLERİN CEBİNE GİRMEDEN GİDECEKTİR"

"Yurttaşlarımız, yüzde 150'den fazla bir enflasyon yaşıyor, enflasyon altında eziliyorlar. Bu iktidar, biliyorsunuz çok önemli bir söylem ortaya koyuyor, 'Evet, enflasyon var ama biz yurttaşlarımızı enflasyona ezdirmiyoruz' diyor. Ama enflasyon yurttaşlarımızı eziyor. Sayın Cumhurbaşkanı, müjdeler verdi, 'Kamu emekçilerine, emeklilere zam yapacağız' dedi. 'Yüzde 40 zam yapacağız' dedi ve bu çerçevede emeklilerin ve kamu emekçilerinin ağzına bir parmak bal çalmayı önerdi. Biz, bu balın acı bir bal olduğunu iddia ediyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı, yıl başında da emeklilere, kamu emekçilerine zam yapmıştı; işçilere, asgari ücretlilere zam yapmıştı ama bu zamlar daha işçilerin cebine girmeden geri alınmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı'nın kaşıkla verdikleri kepçeyle geri alınmıştı. Şimdi yeniden benzer bir durumla karşı karşıyayız. 'Emeklilere, kamu emekçilere yüzde 40 zam vereceğiz' diyor ama enflasyonu durdurmadan vereceğiniz zam ne olursa olsun, daha emeklilerin cebine girmeden gidecektir.

"NEDEN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI AÇLIK SINIRININ YARISI BİLE OLMAYAN 3 BİN TL'DE TUTUYORSUNUZ"

Milyonlarca emeklimiz, Cumhurbaşkanı'ndan, Meclis'ten gelecek haberi bekliyor. Bugün Meclis'e bir torba yasa sunuldu. Torba yasada, en düşük emekli maaşı 3 bin TL olarak öngörüldü. Açlık sınırı 6 bin 391 TL ama 2 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı yalnızca yüzde 20 artışla maaşı 3 bin TL'ye yükseltilecekmiş. 2 bin 500 TL'lik emekli maaşını 3 bin TL'ye yükselttiğinizde emekliler enflasyona ezilmiyor mu Sayın Cumhurbaşkanı? Sizin TÜİK'in 6 aylık enflasyonuna göre bile enflasyon yüzde 40. Siz, en düşük emekli maaşını neden yüzde 20 artırıyorsunuz? Neden en düşük emekli maaşını açlık sınırının yarısı bile olmayan 3 bin TL'de tutuyorsunuz? Bu konuda vicdanlı bir Meclis devreye geçmelidir. En düşük emekli maaşını mutlaka yükseltmeliyiz.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ EN AZINDAN 6 BİN TL'YE YÜKSELTİLMESİNİ ÖNERİYORUZ"

HDP'nin önerisi, en düşük emekli maaşının asla ve asla açlık sınırının altına düşmemesidir. Bu şartlarda en düşük emekli maaşının en azından 6 bin TL'ye yükseltilmesini öneriyoruz. Diyecekler ki 'kaynak yok'. Oysa kaynak var. Saraylarınıza, yandaşlarınıza, tefecilere harcadığınız kaynakları durdurursanız en düşük emekli maaşını 6 bin TL'ye yükseltebiliriz. İktidar dört yıl önce emekli ikramiyeleri çıkardı ve emeklilerimiz bayramlarda bir nebze de olsa nefes aldı. Dört yıl önce bin TL olarak çıkan emekli ikramiyesi, dört yıl önce önemli bir para olarak görülüyordu. Dört yılda bu ikramiye, yalnızca bin 100 TL'ye yükseltildi. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Bu Kurban Bayramı'nda da emeklilere bin 100 TL emekli ikramiyesi vereceğim' diyor. Bu bin 100 TL emekli ikramiyesiyle emekli ne yapabilir? Eşiyle birlikte memleketine gitmeye kalksa belki bin 100 TL'ye gidiş biletlerini alır ama memlekette mahsur kalır, geri dönemez. Otobüs biletleri 500-600 TL'ye çıkmış. Torunları çok sayıdaysa torunlarını bile sevindiremez. Markete gitse rehin kalır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın fiyatlardan haberi yok. Enflasyon fahiş bir şekilde artmış ama emekli ikramiyesi artmıyor.

"EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN BU BAYRAM İÇİN 5 BİN TL OLMASINI ÖNERİYORUZ"

Bugün bir torba yasa görüşülüyor. Biz de HDP olarak bir yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Emekli ikramiyelerinin bu bayram için 5 bin TL olmasını öneriyoruz. Emekli bayram ikramiyelerini gelin 5 bin TL yapalım. Dört yıl önceki bin TL'nin karşılığı bugün 5 bin TL'dir. Bir emekli, bayram ikramiyesiyle dört yıl önce bir kurbanlık koyun alabiliyordu. Bugün bir emekli kurban pazarına gitse, kurbanlık bir koyun almaya kalksa, kurbanlık koyunlar 4-5 bin TL'ye çıkmış durumda. Bugün dört emekli birleşse bir kurbanlık koyun alamıyor. İşte emekli ikramiyeleri bu kadar erimiş durumda.

"AYNI ŞEYLERİ YAPIP FARKLI SONUÇLAR BEKLEMEK AHMAKLARIN İŞİDİR"

Sayın Nebati, gerçekten dün gözlerinin ışığıyla bizlerin gözlerini kamaştırdı. Meclis'te bir konuşma yaptı, 'Enflasyonu kısa sürede düşüreceğiz' dedi. Güler misiniz, ağlar mısınız? Sayın Nebati, 6 ay önce, 'Gözlerinizi yumun, 6 ay sonra uyanın, göreceksiniz bambaşka bir Türkiye'ye uyanacaksınız' dedi. 6 ay önce enflasyon yüzde 15'lerdeydi, şimdi yüzde 73'e çıkmış. Sayın Nebati, 'Aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim, ama enflasyonu merak etmeyin kısa sürede düşüreceğim' diyor. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek ahmakların işidir. Gelin, ahmaklık etmeyin. Bu enflasyonun altında milyonlarca yurttaşımız eziliyor, gelin bu yanlış politikalarınızdan dönün. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu yanlış politikalarınızdan ancak vazgeçerseniz enflasyon düşebilir. Aksi takdirde enflasyon, ilk konuştuğunuzda 15'ti, bugün 73'lere çıktı. Eğer aynı politikalara devam ederseniz enflasyon sarmalı içinde enflasyon yüzde 100'ün üzerini görecektir. Sokağın enflasyonu da yüzde 200'ün üzerini görecektir.

"ENFLASYON CANAVARI DURDURULMADIKÇA ALDIĞINIZ ZAMLAR ERİYİP GİDECEK"

Kamu emekçileri, memurlar, işçiler, belki bugün yüzde 20-30-40 zam alacaksınız ama şuna emin olun, enflasyon canavarı durdurulmadıkça aldığınız zamlar eriyip gidecek. Tıpkı ocak ayında alınan zamlar daha işçinin cebine girmeden eridiği gibi bu zamlarda daha cebinize girmeden eriyip gidecek. Enflasyon canavarı sizi ezmeye devam edecek. Bu açıdan bu iktidarın derhal yanlış ekonomi politikalarından vazgeçmesi ve derhal erken seçim kararı alması lazım."