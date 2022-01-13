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HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! - Son Dakika

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!

13.01.2022 11:47

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017 yılında öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkması hakkında bir değerlendirme de CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Açıklamasında topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile çözüm döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır." dedi.

29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman'da TSK'nın operasyonunda öldürülen 4 teröristten birisi olan Volkan Bora'nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.

HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Büyük tepki çeken fotoğraflar sonrasında terörist için "Sözlüm" diyen Güzel hakkında fezleke düzenlendi. TBMM'ye gönderilen fezleke, vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle komisyonda değerlendirilecek.

"FOTOĞRAFLAR ÇÖZÜM DÖNEMİNDE ÇEKİLMİŞ"

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den art arda sert tepkiler geldi. Konu hakkındaki görüşleri sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Anka'nın haberine göre; "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu diye sorulması lazım." ifadelerini kullandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Semra Güzel, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! - Son Dakika
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