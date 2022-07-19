"Her yol bitti engelli kaldı" diyen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kendisini skandal sözlerle savundu: Projemiz ödül aldı - Son Dakika
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"Her yol bitti engelli kaldı" diyen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kendisini skandal sözlerle savundu: Projemiz ödül aldı

19.07.2022 12:47

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir yeni yapılan kaldırımları incelerken kendisine engelli yollarını soran bir vatandaşa "Her yol bitti engelli kaldı" tepkjsini göstermişti. CHP Demir, tepki çeken sözleriyle ilgili sosyal medyadan skandal bir açıklama yaptı. Engelli vatandaşlarımızdan ve ailelerinden özür dilemesi beklenen CHP'li başkanın pişkin sözleri vatandaşları ayağa kaldırdı. Çok sayıda tepki alan Demir halen bir açıklama yapmadı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in kaldırım çalışmaları sırasında engelli yolunu soran bir vatandaşa "Her yol bitti engelli kaldı. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz" şeklinde cevap vermesi büyük tepki çekti.

ÖZÜR DİLEMEDİ

O sözlerinden dolayı engelli vatandaşlarımızdan ve ailelerinden özür dilemesi beklenen Başkan Demir, yaptığı açıklamada sözlerinin iyi niyetli olmayan kimi çevrelerce kasıtlı olarak kamuoyuna aktarıldığını belirtti. Video kaydında gayet net anlaşılan "Her yol bitti engelli kaldı" ifadesinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Başkan Demir, "Bilindiği gibi yaşanan bir konuşma (veya olay), bağlamı anlaşılmadan ve bağlamından koparılarak engelliler konusundaki çalışmalarımızı ve hassasiyetimizi gölgeleyebilecek yanlış anlaşılmalara vesile olmuştur. Tam da bu nedenle konuya dair bakışımızı ve hizmetlerimizi kısaca anımsatmak istedim. Erişilebilirlik konusunda yol, kaldırım, park, bahçe gibi tüm alanlarda evrensel kriterlere uygun olarak kent alt yapımızı oluşturmaktayız. İlgili videoda görüleceği gibi kaldırımımızın tam ortasında engelli yürüyüş bandına yer ayrılmıştır" dedi.

"PROJEMİZ ÖDÜL ALDI"

Açıklamasının devamında tepki çeken sözlerinden dolayı zerre pişmanlık belirtisi göstermeyen Başkan Demir, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partimizin ve belediyemizin yönetim anlayışı evrensel tasarımların da üzerinde bir noktadadır. Ardahan'da bir ilke imza atıyoruz. Yaklaşık bir yıl önce Belediye olarak hazırladığımız 'Engelleri Birlikte Aşalım' park projemiz Türkiye'de ilk on içerisine girerek ödül almaya hak kazanmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği eş finansmanıyla projemiz onaylanmış ve en geç bir ay içerisinde inşasına başlanacaktır. Daha fazla kaynak yaratıp, daha çok yol, kaldırım ve park yapma isteğimizi dile getirmek amacıyla yaptığımız konuşma yanlış anlaşılmıştır. Bu vesileyle üzülerek belirtmeliyim ki şehrimizin merkezinde dahi cadde ve sokaklarımızda asfalt yol- kaldırım bulunmamaktadır. Kaynak bulduğumuzda yapımına başlayabildiğimiz bütün kaldırımları yönetmelik gereği engelli vatandaşlarımızın erişilebilirliği şartlarında gerçekleştirmekteyiz."

YORUMLARLA TEPKİ GÖSTERDİLER

Başkan Demir'in paylaşımının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları yorumlarla tepki gösterdi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

- Özrü kabahatinden büyük. Söylenecek anlatılacak çok aşırı şey var ama karşımızda anlamak isteyen ve anlayabilecek birileri olmalı. O yüzden yormayalım kendimizi. Vakti geldiğinde tercihimizi fikirlerimize göre yaparız olur biter.

- Açıklamanızı yazılı olarak veya Twitter'ın alternatif metin özelliğini kullanarak görme engelliler için erişilebilir yapmak için bile saniye ayırmamışken bu açıklamanız hiç inandırıcı olmadı. Kabul edin, bu talihsiz bir açıklama değildi. Bilinçaltınızın bir dışa vurumuydu.

- Üslûp kimliktir ve üslûbunuz, tavrınız o kadar çirkin ki yaptıklarınızın, yapacaklarınızın zerre önemi kalmıyor. Ayrıca söyledikleriniz yanlış anlaşılmadı, siz yanlış konuştunuz ve konuşmaya da devam ediyorsunuz.

- Bağlamı nedir çok merak ettim? Aşağılar bi şekilde ne dediğinizi herkes beden dilinizle birlikte gördü. Ardahanlı değilim fakat CHP bizzat bu durum için özür dilemediği sürece benden size oy yok. Umarım Ardahan halkı da gerekeni sandıkta yapar.

- Özür zannetmiştim de değilmiş sanırım.

- Özür dilemeyi bile hakkıyla yapamamışsınız. Açıklamanızı yazılı olarak veya Twitter'ın alternatif metin özelliğini kullanarak görme engelliler için erişilebilir yapmak için bile saniye ayırmamışken bu açıklamanız hiç inandırıcı olmadı. CHP'den de hala kınayan açıklama yok.

- "Özür dilerim sözlerim maksadını aştı" demek sizi alçaltmaz. Yazdığınız onca cümle arasında bir özür dilerim cümlesi aradım, nafile. Egonuz sizi daha iyi siyasetçi yapmaz, yüceltmez. Tevazu ise bir gün bu diyarlardan giderseniz bile sizi hoş bir şekilde sevgiyle sizi anımsattırır

YORUMLAR
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Son Dakika Politika 'Her yol bitti engelli kaldı' diyen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kendisini skandal sözlerle savundu: Projemiz ödül aldı - Son Dakika


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