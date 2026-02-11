Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu görüntülerini paylaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu görüntülerini paylaşıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi\'nin bu görüntülerini paylaşıyor
11.02.2026 11:38  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi\'nin bu görüntülerini paylaşıyor
Haber Videosu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden affını isteyen Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı. Çiftçi'nin geçtiğimiz yıl Umre'ye gönderdiği Asiye Nine ile görüntüleri yeniden gündeme geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevinden affını istedi. Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

UMRE GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Mustafa Çiftçi'nin valiliği döneminde yaşanan bir olay, atama sonrası sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl Asiye Nine olarak bilinen yaşlı bir kadını komşusuyla birlikte Umre'ye gönderen Çiftçi'nin, daha sonra vefat eden Asiye Nine'nin cenazesine katıldığı anlar duygulandırdı.

Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu görüntülerini paylaşıyor

ASİYE NİNE'NİN DUALARI DUYGULANDIRDI

Görüntülerde Asiye Nine'nin Mustafa Çiftçi'ye ettiği dualar ve teşekkür sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Daha sonra vefat eden Asiye Nine'nin cenazesine katılan Çiftçi'nin aileyle yakından ilgilendiği anlar da paylaşımlarda öne çıktı.

Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu görüntülerini paylaşıyor

İçişleri Bakanı, Mustafa Çiftçi, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu görüntülerini paylaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Recep Recep:
    adamın hası ?? yine birileri kuduracak :) 30 3 Yanıtla
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    ADAM GİBİ ADAM YUFKA YÜREKLİ GÜZEL İNSAN YOLUN HERDAİM AÇIK OLSUN RABBİM SENİ VE SENİN GİBİ DAĞ YÜREKLİ İNSANLARI KORUSUN İBRAHİM ÇİFTÇİ ÇENGELKÖYDEN SELAMLAR 16 3 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    bulunduğun makamı sonuna kadar hak ediyorsun.Mustafa çiftçi bakanım hayırlı olsun yeni göreviniz Allah muvaffak etsin inşallah ???? 13 2 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    Allah razı olsun 11 3 Yanıtla
  • Adnan Durmuş Adnan Durmuş:
    Allah razı olsun senden 7 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Süper Lig’de maç saatleri değişti Süper Lig'de maç saatleri değişti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti

13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
12:58
Mustafa Çiftçi, Erzurum’dan Ankara’ya tarifeli uçakla geldi
Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e ’’üslup’’ tepkisi: Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''üslup'' tepkisi: Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı İşte yatırım yapılacak 2 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
11:06
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 13:22:41. #7.11#
SON DAKİKA: Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu görüntülerini paylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.