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Hiçbir tahmini tutmadı! Seçimin bir başka kaybedeni de gazeteci Ahmet Hakan oldu - Son Dakika
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Politika

Hiçbir tahmini tutmadı! Seçimin bir başka kaybedeni de gazeteci Ahmet Hakan oldu

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31 Mart'ta CHP yurt genelindeki yüzde 37.77'lik oy oranıyla seçimin kazananı oldu. Seçimden önce "Şanlıurfa'da Yeniden Refah'tan aday olan Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçilmesine engel olamayacak", "Antalya'da Muhittin Böcek, bu sefer umduğunu bulamayacak" ve "Üsküdar ve Tuzla'da AK Parti fark atarak kazanacak" gibi tahminlerde bulunup hiçbirini tutturamayan gazeteci Ahmet Hakan ise adını "kaybedenler" arasına yazdırdı.

02.04.2024 14:22  Güncelleme: 14:26
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yurt genelinde yüzde 37,68'lik bir oy oranına ulaştı.

CHP SEÇİME DAMGA VURDU

Büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazanan CHP, seçime damga vurdu.

AHMET HAKAN ADINI "KAYBEDENLER" ARASINA YAZDIRDI

31 Mart Pazar günü yapılan seçimler öncesinde iddialı tahminlerde bulunan gazeteci Ahmet Hakan ise adını "kaybedenler" arasına yazdırdı.

TAHMİNLERİNİN NEREDEYSE HİÇBİRİ TUTMADI

Hakan, 17 Mart tarihli yazısında seçimlere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Tecrübeli gazeteci " Şanlıurfa'da Yeniden Refah'tan aday olan Kasım Gülpınar, biraz oy tırtıklasa da Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçilmesine engel olamayacak", "Eskişehir'de CHP, çok rahat ve çok profesyonel kazanamayacak", " Antalya'da Muhittin Böcek, bu sefer umduğunu bulamayacak", "Üsküdar ve Tuzla'da AK Parti fark atarak kazanacak", "İstanbul'da iki aday arasında kopuş yaşanmayacak. Başa baş durumu devam edecek", "İYİ Parti, Türkiye genelinde üçüncü parti olacak" ve "Yeniden Refah, "keşke" diyecek" tahminlerinde bulunmuştu.

KONU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Resmi olmayan seçim sonuçlarına bakıldığında gazeteci Ahmet Hakan'ın tahminlerinin neredeyse hiçbirinin tutmadığı görülürken konu kısa sürede Twitter'da TT oldu.

Hiçbir tahmini tutmadı! Seçimin bir başka kaybedeni de gazeteci Ahmet Hakan oldu

Ahmet Hakan Uyan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hiçbir tahmini tutmadı! Seçimin bir başka kaybedeni de gazeteci Ahmet Hakan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hiçbir tahmini tutmadı! Seçimin bir başka kaybedeni de gazeteci Ahmet Hakan oldu - Son Dakika
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