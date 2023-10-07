Hizbullah, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı desteklediğini duyurdu - Son Dakika

Hizbullah, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı desteklediğini duyurdu

Son Güncelleme: 07.10.2023 12:19

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı desteklediklerini duyurdu. Hizbullah'ın yazılı açıklamasında, Hamas'ın operasyonunun İsrail'in suçlarına kararlı bir yanıt olduğu belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı desteklediklerini duyurdu.

Hizbullah'ın yazılı açıklaması, örgüte yakınlığıyla bilinen Al Mayaden televizyonunun internet sitesinde paylaşıldı. Hamas'ın Gazze Şeridi üzerinden İsrail'e başlattığı saldırı dolayısıyla Filistin direniş gruplarının tebrik edildiği açıklamada, Hamas'ın operasyonunun "İsrail'in devam eden suçlarına ve kutsallara yönelik ihlallerine kararlı bir yanıt" olduğu ifade edildi.

ARAP VE İSLAM ÜLKELERİNE DESTEK ÇAĞRISI

Hizbullah, "Arap, İslam ülkeleri ve dünyanın tüm özgür halklarına, Filistin halkı ve onun direniş hareketine destek vermeleri" çağrısında bulundu. Açıklamada, Hizbullah'ın Filistin sahasındaki gelişmeleri yakından takip ettiği ve Filistinli taraflarla sürekli temas halinde olunduğu aktarıldı.

Hizbullah, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı destekledi

"BU DİRENİŞ, İSLAM DÜNYASINA BİR MESAJ"

İsrail hükümetinin Filistin direnişinin sahada öğrettiklerinden ders çıkarması gerektiği kaydedilen açıklamada, bunun özellikle İsrail ile normalleşme arayışındaki tüm uluslararası toplum ve İslam dünyasına da bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi.

Hizbullah, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı destekledi
Kaynak: AA

Filistin, Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hizbullah, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı desteklediğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizbullah, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı desteklediğini duyurdu - Son Dakika
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