HÜDA PAR binasına kanlı saldırı düzenleyen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasınan bıçaklı saldırı gerçekleştirerek İl Başkanı Salih Demir'i yaralayan, İl Sekreteri Sacit Pişgin'i ise öldüren saldırgan, ifadesinde "Vahiy geldi, bıçaklayarak öldürdüm" dedi.

HÜDA PAR İL BAŞKANINA SALDIRI

Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına dün öğleden sonra 71 yaşındaki A.S. bıçakla saldırmış, il başkanı Salih Demir'i bıçakla yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin'i öldürmüştü.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olaydan hemen sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

İL BAŞKANININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada hayatını kaybeden Pişgin toprağa verilirken, il başkanının ise tedavisi Adana Şehir Hastanesinde devam ediyor.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesi bugün toprağa verildi. Buruk Mezarlığı'ndaki cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Vali Süleyman Elban ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"VAHİY GELDİ ÖLDÜRDÜM"

Tutuklanan saldırganın gözaltında polise verdiği ifade de ortaya çıktı. 71 yaşındaki şüpheli, "Vahiy geldi, bıçaklayarak öldürdüm" ifadelerini kullandı.