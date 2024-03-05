HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, DEM Parti ile HÜDA PAR\'lı adayın yan yana maç izlerken çekilen fotoğrafını değerlendirdi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman'da DEM Parti- HÜDA PAR belediye başkan adaylarının maçta birlikte çekilen fotoğrafı üzerinden başlayan tartışmaları Haberler.com'un Youtube kanalında yorumladı. Tartışmaların seçim döneminde gereksiz bir savaş havası yarattığını ifade eden Yapıcıoğlu, "Siyasi partiler birbirlerinin rakibi, düşmanı değil." dedi.
Batman'da, HÜDA PAR Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı ile DEM Parti Batman Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün, Batman Petrolspor ile Anadolu Üniversitesi arasında oynanan futbol maçını tribünde beraber izledi. İki başkan adayının yan yana çekilen fotoğrafı üzerinden başlayan tartışmalar hala sürüyor.
Yapıcıoğlu, "Bana ulaşan bilgiye göre ikisinin de birbirinden haberi yok. 'Maçı birlikte izlemeye gidelim' diye aralarında bir anlaşma yok. Bizim adayımız Serkan bey, "Maçı izlemek için protokol tribününe gittim, oradakiler ile selamlaştık ve bana oturun dediler ama ben seyircilerin arasına gideceğim, maçı orada seyredeceğim dedim. Gittiğimde, Mehdi bey ile orada karşılaştık ve merhabalaştık. Sonra orada gazetecinin birisi fotoğraf çekmiş ve bunun haberini yapmış." dedi.
Ondan sonra bir kıyamet koptu. Bir gazeteci bana, 'Siz de kendi adayınız ile ilgili soruşturma başlattınız mı?' diye sordu. Soruşturacak bir şey yok ki. Bundan daha doğal ne olabilir? Ama birileri önümüzde bir seçim değil de savaş varmış gibi ki... Ben daha önce de söyledim. 2015 seçimlerinde ortalığı gerenlere karşı şu çıkışı yaptım; "Biz seçime gidiyoruz savaşa değil." Sanki ortada bir savaş havası varmış gibi herkes kendi askerini savaşa motive etmek istiyormuş gibi üslupla seçime gitmek doğru bir şey değil. Aynı aile içerisinde bile farklı siyasi görüşte insanlar vardır. Siz onları birbirine karşı kışkırtırsanız hangisine iyilik etmiş olursunuz? Bu doğru bir şey değil. Seçime giden siyasi partiler birbirlerinin rakipleridir, düşmanı değil." ifadeleriyle yaşanan olayı anlatarak tepkisini dile getirdi.
Maçtan çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı, "Tribünler farklı renkleriyle güzeldirler. Kardeşliğin diğer adıdır tribün. Yarasasıyla, Vikingiyle her rengiyle bizimdir tribünler. Galibiyetler, mağlubiyetler gelir geçer, baki kalan kardeşliğimizdir azizler." ifadelerini kullandı.
DEM Partili Mehdi Öztüzün yaptığı paylaşıma, "Batman Petrolspor'u galibiyetinden dolayı kutlarım. Tribünde bize ve Petrolspor'umuza destek olan herkese teşekkür ederiz." notunu ekledi.
DEM Parti Batman adayı Mehti Öztüzün'ün HÜDAPAR adayı Serkan Ramanlı ile yan yana maç izlemesine DEM Parti İl Örgütü'nden tepki geldi.
Partinin Batman İl Örgütü'nün resmi hesabından yapılan açıklamada "söz konusu durumun halkta büyük bir tepkiye ve infiale sebep olduğu" belirtilirken, olayın partinin ilgili kurullarınca incelenmekte olduğu ifade edildi.
Son Dakika › Politika › HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, DEM Parti ile HÜDA PAR'lı adayın yan yana maç izlerken çekilen fotoğrafını değerlendirdi - Son Dakika
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