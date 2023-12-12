 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HÜDA PAR Milletvekili: İsrail'e sevkiyatlar durdurulmalı - Son Dakika
Üye Girişi

HÜDA PAR Milletvekili: İsrail'e sevkiyatlar durdurulmalı

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İsrail'e İslam ülkelerinin hava, kara, deniz sahaları üzerinden gerçekleştirilen tüm sevkiyatların bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. Demir ayrıca sahipsiz köpek sorununa da dikkat çekti.

HÜDA PAR Milletvekili: İsrail\'e sevkiyatlar durdurulmalı
12.12.2023 - 17:41,  Güncelleme: 17:43
Abone Ol

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İsrail'e İslam ülkelerinin hava, kara, deniz sahaları üzerinden gerçekleştirilen tüm sevkiyatların bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda konuşma yaparken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü belirten Demir, Filistinlilere yönelik katliam ve soykırımın ABD desteğiyle devam ettiğini dile getirdi. Filistin'deki mezalimi durdurmak isteyen devletlerin daha ciddi adımlar atması gerektiğini ifade eden Demir, "Siyonist İsrail'e İslam ülkelerinin hava, kara, deniz sahaları üzerinden gerçekleştirilen tüm sevkiyatlar bir an önce durdurulmalı. Gazze'de masum çocukların üstüne bomba yağdıran savaş uçakların yakıtları, katliam yapan Siyonist askerlerin yiyecek ve giyecekleri İslam ülkelerinden gitmesin. Bu, bize çok ciddi anlamda dokunuyor. Vicdanımızı rahatsız ediyor, hiçbir ülkenin bu utancı kendi toplumuna yaşatma hakkı yoktur." diye konuştu.

Demir, sahipsiz köpek sorununa da değinerek, Ankara'nın Keçiören ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralandığını anımsattı.

Sahipsiz köpeklerle ilgili hem hükümetin hem de belediyelerin hareket geçmesi gerektiğini anlatan Demir, "Tunahan'ın babası 'Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler' diyerek toplumu, yetkilileri hareket geçmeye çağırmış ama hala böyle bir adım söz konusu değil. Yıllardır karşı karşıya olduğumuz bu sorunu defalarca gündeme getirdik. Hükümet bu konuda neden harekete geçmediğini açıklasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milletvekili, Gaziantep, İsrail, Hayvan Hakları, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR Milletvekili: İsrail'e sevkiyatlar durdurulmalı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:19:31. #1.11#
SON DAKİKA: HÜDA PAR Milletvekili: İsrail'e sevkiyatlar durdurulmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement