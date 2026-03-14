Hulusi Akar: Devlet son derece dikkatli hareket ediyor, stratejik sabır gösteriyor

14.03.2026 23:30
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Düşen füzeler var. Burada çok müteyakkız olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Çünkü, İran ısrarla 'bunları ben atmadım' diyor. Bütün yapılan analizlerde de uzmanların yaptığı analizde bu füzelerin istikameti Kıbrıs. Bu Akdeniz'de konuşlanmış NATO hava savunma sistemleri bunları istese bekler Akdeniz üzerinde düşürebilir. Hayır, Türkiye üzerinde düşürüyorlar. Dolayısıyla burada bir oyun olabilir, tahrik olabilir, bir teşvik olabilir. Bir dezenformasyon olabilir. Bir provokasyon olabilir. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere devlet son derece teenniyle dikkatli hareket ediyor. Buna stratejik sabır diyoruz. Hemen reaksiyon gösterilmez" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de MÜSİAD'ın geleneksel iftar programına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yapan Hulusi Akar, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için Cumhur İttifakı olarak gerçekten gece gündüz çalışıyor. Yani dur durak yok. Külliye'de, genel merkezde, bakanlıklarda herkes büyük bir gayret gösteriyor. Bu istikamette milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu büyük bir başarıyla bütün partileri birleştirmek suretiyle oluşturdukları komisyon çalışmalarını tamamladılar ve bir rapor hazırladılar. Bu rapor önümüzdeki günlerde hem idari anlamda hem hukuki anlamda şekillenecek. O zaman göreceğiz ne olduğunu" diye konuştu.

'ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ'

Dünyada yaşanan gelişmelere de değinen Akar, "Arkadaşlar, bizim güçlü olmamız lazım. Çünkü, etrafımız gerçekten lafta değil, sözde değil, fiilen ateş çemberi. 86 milyon vatandaşımızın, ana vatanımızın, gök vatanımızın, mavi vatanımızın, yavru vatanımızın ve dijital vatanımızın savunması ve güvenliği için her zamankinden çok daha fazla çalışmamız gerekmekte. Dünyada, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Hindistan'da, Vietnam'da, Tayland'da, Kamboçya'da, Afrika'da her yerde gerilimler var. Her yerde olan gerilimlerin de çatışmaya dönüşme ihtimali var. Daha dün büyük bir felaketi yaşadık Gazze'de. Bilinen 70 binden fazla insanı katlettiler. Etnik temizliğe tabi tuttular ve soykırıma tabi tuttular. Bitti. Şimdi İran'a bir saldırı başladı. Bütün bunlarla alakalı 'bu ne zaman başlar, ne zaman biter, kim ne yapar?' Bunlar bir tarafa. Biz ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

'NÜKLEER SAVAŞTA KAZANAN YOK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetindeki etkisine de dikkat çeken Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler Genel Merkez'inden başlayarak 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. 'Yeni ve adil bir dünya düzeni mümkündür' dedi. Bunun üzerinde önemle durmamız lazım. Şimdi işte onun için dünya beşten büyük, yeni ve adil dünya mümkündür denilen şey Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, yönetiminde inisiyatifi ve girişimi ile yeni bir Viyana Kongresi düzenlemek gerekecek. Bu devletleri bir araya getirip ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Çünkü, bu eskalasyonun sonu nükleer savaş. Nükleer savaşta kazanan yok. Ondan sonraki savaş taşla sopayla olacak. Onun için buna bir 'dur' demek lazım. Bunun için çalışmak lazım."

'BURADA BİR OYUN OLABİLİR'

İran'dan ateşlenen füzelerin Türkiye üzerinde etkisiz hale getirilmesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akar, şöyle devam etti:

"Düşen füzeler var. Bunlar nedir? Burada çok müteyakkız olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Çünkü, İran ısrarla 'bunları ben atmadım' diyor. Bütün yapılan analizlerde de uzmanların yaptığı analizde bu füzelerin istikameti Kıbrıs. Bu Akdeniz'de konuşlanmış NATO hava savunma sistemleri bunları istese bekler Akdeniz üzerinde düşürebilir. Hayır, Türkiye üzerinde düşürüyorlar. Dolayısıyla burada bir oyun olabilir, tahrik olabilir, bir teşvik olabilir. Bir dezenformasyon olabilir. Bir provokasyon olabilir. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere devlet son derece teenniyle dikkatli hareket ediyor. Buna stratejik sabır diyoruz. Hemen reaksiyon gösterilmez. 'Sen attın ben de sana atacağım' Öyle bir şey yok. 1639'dan beri değişmeyen bir sınırımız var. Bugüne kadar da İran ile bir takım laflar sözler olmakla beraber fiili bir çatışmamız olmadı. Dolayısıyla bunu sürdürmemiz lazım."

'ALTAY TANKI SERİ ÜRETİME BAŞLADI'

Türkiye'nin son dönemde elde ettiği kazanımlara da dikkat çeken Hulusi Akar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Düne kadar bizim piyade tüfeğimizin dahi patenti yabancıya aitti. Bir piyade tüfeği. Şimdi Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda destekleriyle, teşvikleriyle, engelleri kaldırmasıyla bütün hafif silahlarımızı yapıyoruz. İHA'ları, SİHA'ları, ANKA'ları bunları yapıyoruz. Kızıl Elma'yı yapıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda Milli Muharip Uçağı da yapacağız. Geçtiğimiz günlerde çok dedikodusu oldu; 'tank yapılır yapılamaz' diye. Arkadaşlar şu anda Altay tankı seri üretimi başladı. Düne kadar kapılarına parasını vererek almayı teklif ettiklerimiz, vermedikleri şeyleri yapıyoruz ve dost ve müttefiklerimize ihraç ediyoruz. Bir gemi 300 bin parçadan meydana geliyor. O 300 bin parçayı bizim mühendislerimiz tasarlıyor. Parçalarını imal ediyor. Bunları inşa ediyor ve ihraç ediyoruz. Allah'a çok şükür. Cin şişeden çıktı."

Kaynak: DHA

