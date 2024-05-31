İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihale davası ertelendi - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihale davası ertelendi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılandığı dava 2 Ekim'e ertelendi. İddianamede, İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

31.05.2024 14:58
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 2 Ekim'e ertelendi.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanığın avukatları ile davaya müdahil olan İçişleri Bakanlığının avukatı katıldı. Duruşmayı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece CHP İlçe Başkanı Halis Çiçekçi ile bazı partililer takip etti. Cumhuriyet savcısı, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ve kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu söyleyerek, yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını talep etti. Hakim, yeni bir bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

YEDİŞER YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor. 29 Aralık 2015'te 'Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi' ihalesi sırasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." deniliyor.

İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan üçer yıldan yedişer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nun ihale davası ertelendi
Kaynak: DHA

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