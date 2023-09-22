DİAYDER davasında 15 yılla yargılanan İBB yöneticisi Yavuz Saltık beraat etti, İmamoğlu'dan yorum gecikmedi: Bunlar seçim öncesi fragmanlar

İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olduğu dönemde DİAYDER'in terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Saltık beraat ederken, karara ilişkin konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçime doğru atılan bu adımlar, seçime doğru daha neler yapacaklarının ön sinyalleri, fragmanları. Yarın Ekrem'e neler diyecekler? İşinize bakın" ifadelerini kullandı.

DİAYDER DAVASINDA KARAR DURUŞMASI

İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olduğu dönemde "DİAYDER'in terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği" gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Yavuz Saltık ve avukatları katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri Özgür Karabat, Enis Berberoğlu ve çok sayıda partili de duruşmayı takip etti.

YAVUZ SALTIK BERAAT ETTİ

Duruşmada son sözü sorulan Saltık, "Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Herhangi bir terör örgüt üyesine yardım sağlamadım. Görevim haricinde bir şey yapmadım. Ülkeme, belediyeme zarar verecek bir şey yapmadım. Ben üzerime atılı örgütle alakalı suçu şiddetle reddediyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Saltık'ın yüklenen suç yönünden kastının yokluğu nedeniyle oy çokluğuyla beraatına hükmetti. Mahkeme başkanı karara muhalefet şerhi koydu.

İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık

"BAŞKANIMA HALEL GETİRECEK HERHANGİ BİR İŞLEME İMZA ATMADIM"

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Yavuz Saltık, dava süreci boyunca asla kendisinden şüphe etmediğini belirterek şöyle konuştu: "2 yıla yaklaşan bir süreçte 'teröre yardım ve yataklık etmek' iddiasıyla burada bulundum. Bu süre zarfında zerre miskal şüphe etmedim. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinin ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal politika bütçesini yönetmiş bir daire başkanı, bir yerel yönetim olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehrin arka sokaklarında yoksullara, yetimlere, öksüzlere kimsesizlere, Romanlara, Kürtlere, Abdallara hizmet etmek, o yoksulların ellerinden tutmak dışında hiçbir işlem yapmadım. Şerefle taşıdığım Türkiye Cumhuriyeti'nin memurluk unvanına, başkanıma, belediyeme halel getirecek herhangi bir iş ve işleme imza atmadım. Bundan emin olarak buralara geldim. Beni yetiştiren anneme, bana emek veren öğretmenlerime üzerimde emeği olan tüm büyüklerime mahcup olmamak adına bu karar beni en çok da bu yönüyle sevindirmiştir.

İMAMOĞLU: OLACAK İŞ DEĞİL

Ataşehir, Ümraniye, Bahçelievler, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla, Bayrampaşa ve Beylikdüzü'ne 8 yeni kreşin açılışın yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yavuz Saltık'a beraat kararı verilmesiyle ilgili konuştu. İmamoğlu şunları söyledi: "Bazen yargısız infaz yapma çabası içerisinde olan insanlara sesleniyorum. Neyle yargılandı bu kardeşimiz biliyor musunuz? Bir derneğe verdiği 272 adet 150 liralık yardım kartı üzerinden bu cezaya mahkum edilmeye çalışıldı. Altını çiziyorum. Her bir muhtarıma neredeyse her yıl o kadar kart veriyoruz, yoksullara versin diye. İstanbul'da bine yakın muhtar var. Bunu niye söylüyorum? Ortada verdiği dernekle ilgili bir hüküm yok henüz. O dernekle ilgili hüküm olmadığı gibi içeride tutuklu kimse yok. Ama burada birini 15 yıla tutuklamaya çalışıyorsunuz. Olacak iş değil. Yani bu ne biliyor musunuz?

"SEÇİME DOĞRU NELER YAPACAKLARININ ÖN SİNYALLERİ"

Seçime doğru atılan bu adımlar, seçime doğru daha neler yapacaklarının ön sinyalleri, fragmanları. Yarın Ekrem'e neler diyecekler, Ekrem'in bir kısım yol arkadaşlarına neler diyecekler, neler yakıştıracaklar? İşinize bakın. Buradan sesleniyorum. Kameraya bakarak sesleniyorum. Bu işin başında kim varsa en tepesinden en aşağıya. Bir avuç insan, işinize bakın. Bu vücuda leke yapışmaz, yakınındaki hiçbirine de yakışmaz. Bugünden bunu ifade edeyim. İşinize bakın, iş üretin. Gelin bizimle marifetinizle, işinizle yarışın. Ben daha iyi yapacağım deyin, bunu anlarız. Ama bize leke atarak kazanacağınızı sanıyorsanız 23 Haziran 2019'da yediğiniz 806 bin farklılık demokrasi tokadının daha alası geliyor 2024 31 Mart'ında. Bu kötü yollardan vazgeçin."