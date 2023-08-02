İbrahim Ergüder Kimdir? İbrahim Ergüder Hayatı ve Biyografisi - Son Dakika
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İbrahim Ergüder Kimdir? İbrahim Ergüder Hayatı ve Biyografisi

02.08.2023 09:46

İbrahim Ergüder, 1967 yılında Hatay ili Yayladağı ilçesinde doğmuştur. Polis Akademisi mezunu olan Ergüder, çeşitli görevlerde bulunmuş ve kısa süreli olarak yurt dışında da çalışmalar yapmıştır. 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Düzce Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

İbrahim Ergüder kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen İbrahim Ergüder kimdir? Ve İbrahim Ergüder kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, İbrahim Ergüder kimdir? Yeni Düzce Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder kim? İbrahim Ergüder hayatı ve biyografisi!

İBRAHİM ERGÜDER KİMDİR?

İbrahim Ergüder, 1967 yılında Hatay ili Yayladağı ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Yayladağı ilçesinde tamamladı. Üniversite ve sonrası 1990 yılında Polis Akademisini bitirdi. 1990 yılında Antalya ilinde göreve başladı ve sırasıyla, Polis Merkezi Amirliğinde, Antalya Terörle Mücadele Şubesi,A.B.D. New York Başkonsolosluğu Koruma Amiri, Antalya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Rize Asayiş Şube Müdürü, Osmaniye Asayiş Şube Müdürü, Gaziantep Asayiş Şube Müdürü, Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürü, Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Proje ve çalışma faaliyetlerinde bulunmak üzere kısa süreli İtalya ve Suriye'de bulunmuştur. 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Düzce Emniyet Müdürü olarak atandı.

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İbrahim Ergüder, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İbrahim Ergüder Kimdir? İbrahim Ergüder Hayatı ve Biyografisi - Son Dakika


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