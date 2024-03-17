İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: \'Muhalefetin ciddiye alınacak bir yapısı yok\'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Görüyorsunuz dünden beri bavullarla para sayımı var. Hepsinin kim olduğu belli, hepsinin kim tarafından sayıldığı, ne yapıldığı belli. Ankara'daki yönetici, 'biz il binası aldık' diyor. İstanbul'daki yönetici, 'biz havale yapmıştık, saymak nereden çıktı' diyor. Kendileri çelişkili." dedi.
Turan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.
Açılışın ardından basın mensuplarına gündemi değerlendiren Bülent Turan, muhalefeti eleştirerek karşılarında ciddiye alınacak bir yapı olmadığını ifade etti.
Turan, "Ne Ayvacık'ta ne Türkiye'de muhalif olan taşlara bakın, Allah selamet versin. Hala şu an CHP'nin genel başkan yarışı bitmiş değil. İstanbul'da bir adayları var. Mevcut olan bir adayları, başkanları var. Bir de tökezlesinler de tekrar geleyim diye bekleyenleri var. O yüzden kendisine faydası olmayanların memlekete faydası olmaz. Kendi seçim vaadini unutan, Ayasofya açılırken gelmeyip de seçim zamanı, sabah namazına gelen adamların bu ülkeye faydası olmaz. Bu millet kimin samimi, kimin samimi olmadığını çok iyi bilir." diye konuştu.
Seçim sürecinde Cumhur İttifakı olarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Turan, şöyle devam etti:
"MHP ile beraber 2017 referandumunda nasıl dik durmuşsak, 2018 genel seçiminde nasıl beraber olmuşsak, 2019 yerel seçiminde nasıl beraber olmuşsak, 2023'te en son seçimlerde nasıl bir olmuşsak, aynı ittifakımız ile onurlu duruşumuz devam ediyor ama karşı tarafın haline bakın. Kavga etmeyen kaldı mı? Hakaret etmeyen kaldı mı? Hangi ortak noktada buluştular da bu ülkeye faydaları olacak? Kendi aralarında anlaşamayanların ülkeye ne faydası olur. 5 sene önce 'dostuz' diyenlerin, 3 sene önce 'altılı masa' diyenlerin bugünkü kavgasını görüyorsunuz. O yüzden bu adamların bu memlekete faydası olmaz diye düşünüyorum."
Türkiye'nin önemli zamanlardan geçtiğine, muhalefetin de bu nedenle güçlü olması gerektiğine işaret eden Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu altılı yapının bozulmasına bakmayın, başka bir şey daha söyleyeceğim, ben milletvekiliydim. 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün senaryosuyla, FETÖ'nün haberleriyle grup toplantılarında günlerce sahte, yalan fotoğrafları dinlettiler insanlara. 'Ayakkabı kutuları' dediler, neler söylediler ama şimdi FETÖ'nün değil, gerçeğin bir meselesi var. Görüyorsunuz dünden beri bavullarla para sayımı var. Hepsinin kim olduğu belli, hepsinin kim tarafından sayıldığı, ne yapıldığı belli. Ankara'daki yönetici 'biz il binası aldık' diyor. İstanbul'daki yönetici 'biz havale yapmıştık, saymak nereden çıktı' diyor. Kendileri çelişkili. Dün FETÖ'ye ağzını açamayanlar, korkanlar bugün de utanmadan o gerçek gözler karşısında ağzını açmamaya devam ediyorlar ama her şey bu milletin gözü önünde oluyor. Bunların belediyecilik anlayışının iki tane meselesi var. Bir Erdoğan düşmanlığı, iki Atatürk istismarı. Hiç başka bir şeyleri yok. Yatıyorlar kalkıyorlar 'Erdoğan kötü.' ya senin kötü dediğin adamı 25 yıldan beri bu millet baş tacı yaptı. Sensin kötü.
İkincisi Atatürk istismarı. Ne zaman sıkışsalar, ne zaman sorun yaşasalar hemen 'Atatürk gel, seçim kazanalım' diyorlar. Atatürk sizin seçim malzemeniz olamaz, olmamalı. Biz Atatürk'ü Anafartalar'da bağımsızlık kavgasından, savunma sanayiden biliriz. Siz Atatürk'ün heykelini yapamadınız. Çanakkale Belediyesi heykel yaptı, kendi partilileri kaldırdı. 'Ayıp' dedi ya, Atatürk'e benzemiyor. Bir ay geçti tamir ettiler. Tekrar asmışlar. Bakın bakalım yine benzemiyor. Heykelini yapamayan adamlar. Atatürk'ün hayalini mi kuracaklar. İstismardan başka hiçbir şeyleri yok. Atatürk 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyor. Biz de onu söylüyoruz. Atatürk 'yerli sanayi' dedi. Kim yerlisine hizmet ediyor? Kim bu otomobilini, uçağını, İHA'sını, SİHA'sını üretti? Atatürkçülük konuşarak değil, iş yaparak olur. O yüzden bunların hiçbir şekilde Erdoğan düşmanlığına da Atatürk dostluğuna da inanacak halimiz yok. Bu millet irfan sahibidir, izan sahibidir. Bir milletin duruşuna, tavrına güveniyoruz. Biz teşkilatımıza güveniyoruz il genel meclisiyle, belediyesiyle, tüm ekibimiz çalışacak. Yerel seçimler hizmet seçimidir. Beraber çalışalım, omuz omuza yürüyelim."
Turan ve beraberindekiler, buradaki açılışın ardından Küçükkuyu beldesindeki iftar programına katıldı.
AK Parti Küçükkuyu Belediye Başkan adayı Halil Zahit Mert ve partililerce karşılanan Bülent Turan, belde halkıyla sohbet edip, seçimlerde destek beklediklerini ifade etti.
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