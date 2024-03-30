İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: 'Pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atmayın' - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: 'Pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atmayın'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: \'Pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atmayın\'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Biga ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atılmaması gerektiğini belirtti. Turan, Türkiye'de büyük adımların atıldığını ve destek istediği adaylarla birlikte güvenoyu olacak adımların atıldığını ifade etti. Ayrıca, muhalefeti eleştirerek, MHP ile Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini vurguladı.

30.03.2024 01:32
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atmayın. Bir büyük seçim yapıyoruz. Türkiye'de büyük adımların, adeta güvenoyu olacak adımların yenisini atıyoruz." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Hamdibey Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında katılımcılara hitap etti.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Turan, yerel seçimlere saatler kaldığını hatırlattı.

Pazar günü yapılacak seçimde AK Parti'nin Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan için destek isteyen Turan, "Pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atmayın. Bir büyük seçim yapıyoruz. Türkiye'de büyük adımların, adeta güvenoyu olacak adımların yenisini atıyoruz. Biz Ayasofya'yı açan adamın yanında olmaktan, biz savunma sanayini ayağa kaldıran adamın yanında olmaktan, 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen adamdan razı olduğumuz için yanındayız. Biga'da Bülent Erdoğan, Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin hizmetlerini eleştiren Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Alın Bülent Erdoğan'ı, alın AK Parti'yi, alın Ayhan Gider'i, ortada kalacak olan şu an ki arkadaşlarımızın nasıl iş yaptıklarını biz İzmir'den biliyoruz. Her yağmurda su altında kalan bir şehirden bahsediyoruz. Biz Gelibolu'dan, Çanakkale'den biliyoruz. O yüzden kim iş yapar kim polemik yapar kim üretir kim sadece siyaset yapar bunları biliyoruz. Bunlar sadece seçim döneminde gelip ağustos böceği gibi bağırıp bağırıp giden insanlar. Bize ağustos böceği değil, 5 yıl boyunca her gün çalışacak yiğitler lazım, adamlar lazım."

Turan, muhalefeti eleştirerek, "Bundan 6 ay önce masalar kuruldu, ittifaklar kuruldu. Şimdi soruyorum, hangisi kaldı? Nerede Davutoğlu, nerede Babacan? Nerede Temel Bey? Hiçbiri kalmadı. Bozulmayan tek şey HDP ile CHP'nin ortaklığı. Al gülüm ver gülüm. Meclis üyesi senin, başkanlık benim, yardımcılık senin, il genel meclisi benim. Anlaştılar. Ama kavga etmeyen sadece ikisi kaldı. Herkes terk etti." değerlendirmesinde bulundu.

MHP ile Cumhur İttifakı ile yola devam ettiklerini dile getiren Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Dün neredeysek bugün aynı yerde yola devam ediyoruz. Ülkemizin büyümesi için beraberliği için daha güçlü olması için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Kendi iç kavgalarını bitiremeyen partilerin hiç kimseye laf söylemeye yetkisi olmaz. Şu an kongre yapan o malum partinin başkanı kalıcı başkan mı? Hayır. İstanbul'da bir başkan var, Ankara'da başkan var, tökezlesinler de ben tekrar geleyim diyen bir başkan daha var. Bu yapının Türkiye'ye faydası olabilir mi? Bu yapının buradaki temsilcisi kazansa Ankara'da kime gidecek dert anlatacak? Hangi güçle yol yürüyecek? Kendi grup başkanvekilleri daha dün Genel Başkanlarına benim çırağım demedi mi? Hepiniz duydunuz. Özgür Özel'e benim çırağım dedi. CHP'li kardeşlerim, o CHP sizin oy verdiğiniz CHP değil. O CHP sizin sevdiğiniz Atatürkçü, milliyetçi, devletçi CHP değil. Kendi genel başkanına çırak diyen bir adamın bu ülkeye bu partiye faydası olmaz."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Biga'ya videolu mesaj gönderdiğini hatırlatan Turan, "Diyor ki 'Biga'daki adayımızın arkasındayım.' Senin videon değil, ben buradayım, Ayhan bey burada, hepimiz buradayız. Sen 5 yıldan beri CHP'li Gelibolu'ya ne yaptın? CHP'li Çan Belediyesine ne yaptın? Sen 5 yıldan beri Çanakkale'nin hangi CHP'li belediyesine ne yaptın destek oldun ki seçime 2 gün kala Biga'daki adayımın arkadayım diyorsun. Hayır senin videona ihtiyacımız yok. Biz omuz omuza Biga'yı ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Sen susarak büyümeye devam et." şeklinde konuştu.

Toplantıya AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Bülent Turan, Türkiye, MHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: 'Pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atmayın' - Son Dakika

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