İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin...

Terör örgütlerine yönelik Mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda 85 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon yapılmıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında ülkede son bir ayda yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlardan bahseden Çataklı, "Terörü bu topraklardan tamamen kazımak ve terörizmin önüne yıkılmaz bir set çekmek için 7/24 teyakkuz halindeyiz. 2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Mayıs ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 51 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklanmıştır" diye konuştu.

"Toplam 22 terör eylemi kahraman güvenlik güçlerimizce engellenmiştir"

Operasyonlarda pek çok mühimmatın ele geçirildiğini belirten Çataklı, "Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Mayıs ayında; 118 sığınak/ barınak/ mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 57 silah, 33 adet mayın/EYP, 36 adet el bombası, 2 bin 439 kg patlayıcı madde, 7 bin 687 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2022 yılı mayıs ayında toplam 22 terör eylemi kahraman güvenlik güçlerimizce engellenmiştir. Bütün dünya kadar, bizler için de yeni bir suç türü olan siber suçlarla mücadele içinde sağlam duvarlar örmüş durumdayız. 2022 yılı Mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 121 şüpheli yakalanmıştır" dedi.

"Mayıs ayında yaptığımız 19 bin 183 uyuşturucu operasyonunda 24 bin 504 kişi gözaltına alındı"

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar hakkında konuşan Çataklı, "Mayıs ayında yaptığımız 19 bin 183 uyuşturucu operasyonunda; 24 bin 504 kişi gözaltına alınmış, bin 761 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 1 ton 625 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 106'lık artışla 142 kilo skunk, 756 kilo eroin, 25 kilo kokain, geçen aya göre yüzde 127'lik artışla 257 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), geçen aya göre yüzde 597 artışla 1.610 kilo metamfetamin, geçen aya göre yüzde 125 artışla 219 bin adet ectasy, 274 bin 93 adet captagon, 317 bin 283 adet sentetik ecza, 13 bin 216 kök kenevir ele geçirilmiştir" bilgilerini verdi.

"Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede yoğun bir mesai harcıyoruz"

Organize suçlar ve kaçakçılık operasyonlarında 2 bini aşkın kişinin gözaltına alındığını söyleyen Çataklı, "Gerek ekonomimizde gedik açmamak, gerek terörün finans kaynaklarından birisini kesmek, gerekse çetelerin türemesini önlemek adına; kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede yoğun bir mesai harcıyoruz. Mayıs ayında gerçekleştirilen bin 998 operasyonda, 2 bin 890 kişi gözaltına alınmış, 43 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır" şeklinde konuştu.

"Mayıs ayında toplam 18 bin 416 düzensiz göçmen ve 879 organizatör yakalanmıştır"

Düzensiz göçle mücadele konusuna da değinen Çataklı, "Mayıs ayında, 4 bin 680'i denizlerde olmak üzere toplam 18 bin 416 düzensiz göçmen ve 879 organizatör yakalanmıştır. 2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış göstererek 32 bin 23 olarak kayıtlara geçmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir" dedi.

"54 bin 302 adet tematik tatbikatımızın, büyük ölçeklilerini de başarıyla gerçekleştirdiğimiz bir ay oldu"

Gerçekleştirilen tatbikatlarla ilgili bilgiler de veren Çataklı, 'Tatbikatlar Yılı' kapsamında belirlediğimiz 54 bin 302 adet tematik tatbikatımızın, büyük ölçeklilerini de başarıyla gerçekleştirdiğimiz bir ay oldu. 24 il, 13 Türkiye Afet Müdahale Planı Afet Grubu ve 5 bin personelin katıldığı İstanbul Tahliye, Yerleştirme ve Planlama tatbikatı ve; 900 araçla birlikte 4 bin 939 personelimizin katıldığı; Antalya, Muğla, Mersin ve Adana'da eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz 'Orman Yangıları Müdahale' tatbikatımız, Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz büyük ölçekli ve haklı gururunu yaşadığımız tatbikatlarımızdandır" ifadelerine yer verdi.

"Göçe hazır 6 milyon insan söz konusu"

Göç meselesi konusunda AFAD ile atılan önemli adımlara değinen Çataklı, "AFAD'ımızın öncülüğünde sadece afetlere ve acil durumlara başarılı bir şekilde müdahale ediyor değiliz. AFAD'ın kapasitesi, tecrübesi ve kabiliyeti, göç yönetimimizde de bizlere oldukça büyük katkılar sağlıyor. Gerek yardım, gerek eğitim, gerekse de düzensiz göçü önleme hususunda, AFAD'la birlikte önemli adımlar atıyoruz. 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız Kampanyası" doğrultusunda, 1 Haziran'da 100 bin biriket evin tanıtımını yaptık. Bunu da yapmak zorundayız çünkü göçe hazır 6 milyon insan söz konusu. Şayet biz sınırımızın ötesinde bir şey yapmazsak, o bölgede güvenli bir alan oluşturmazsak, bu insanlar doğal olarak Türkiye'ye gelecekler. Çünkü göç rotasının tam üzerinde bulunuyoruz. Göç konusunda yıllardır büyük bir tecrübe biriktirdik. Yoğun göç hareketine rağmen herhangi bir karmaşaya mahal vermedik. Vermemek için de bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz" şeklinde konuştu. - ANKARA