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İçişleri Bakanı: Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İçişleri Bakanı: Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

Son Güncelleme: 22.10.2023 09:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda tefecilik suçu işleyen 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon sonucunda 5 kişi tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Yerlikaya, tefecilere göz açtırmayacaklarını ve mağdurların mal varlıklarını ele geçirerek yüksek faiz karşılığı verdikleri parayı tahsil etmek için baskı ve tehdit uyguladıklarının belirlendiğini ifade etti. Operasyonlarda 15 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldı ve çok sayıda senet ve doküman ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve Kayseri'de tefecilik suçu işleyenlere yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Tefecilere göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları ve bu çek-senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri, mağdurlardan yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları parayı tahsil etmek için iş yerlerine ve ikametlerine giderek baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri belirlendi. 93 ayrı tefecilik olayında 107 mağdurdan ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri, gruplar halinde hareket eden şüphelilerin kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını birbirlerine sordukları ve mağdurları birbirlerine yönlendirerek kendi alacaklarını bir başka tefeciye borçlandırarak tahsil ettikleri tespit edilmiştir."

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 15 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldığını, çok sayıda senet ve doküman ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilerin de nefeslerini keseceğiz. Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve yüce Türk adaletini bulacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı: Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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