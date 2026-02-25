İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum\'da konuştu Açıklaması
25.02.2026 20:57
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Cumhur İttifakı ile başlatılan ve bir devlet projesi olarak yürütülen 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz bölge' vizyonu için İçişleri Bakanlığı olarak azami hassasiyet göstereceğiz." dedi

Çiftçi, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesince kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Çorum'un Anadolu'nun irfanıyla yoğrulmuş kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Çorum'da yaklaşık 5 yıl görev yaptığını hatırlatan Çiftçi, "Bu topraklarda söz mertçe söylenir, gönül kapıları ardına kadar açıktır, dostluk samimiyetle kurulur. Anadolu irfanı burada hayat bulur, yiğidin harman olduğu şehridir burası. 5 yıl boyunca bu güzel şehre hizmet etmekle müşerref oldum. Çorum Valiliği görevimizde siz kardeşlerimle her zaman hemhal oldum. Hatıralar, dostluklar biriktirdim, dua ettim, duanızı aldım. Bugün aranızda bulunmak, benim için gönül bağının yeniden tazelenmesidir." diye konuştu.

Çorum'da görev süresi boyunca gönüllere dokunmaya çalıştığını dile getiren Çiftçi, "Anadolu topraklarının mayasında gönül vardır. Bu toprakların insanı gönül ehlidir. Bu, bir irfan halidir. Sözün hikmetle söylendiği, insanın değer gördüğü, komşunun hatırlandığı, mağdurun gözetildiği bir medeniyet anlayışıdır bu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısa süre önce İçişleri Bakanlığına atandığını hatırlatan Çiftçi, bu görevi Türk milletine hizmet yolunda onurlu bir emanet olarak gördüğünü dile getirdi.

Çiftçi, "Bizim medeniyetimiz sadece imaret kuran, şehirler inşa eden bir medeniyet değildir. Bizim medeniyetimiz insanı merkeze alan, insan onurunu yücelten, maneviyatı esas kabul eden bir medeniyettir. Taşı taş üstüne koyarken gönlü gönül üstüne koymayı esas alan bir anlayıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıl önce ortaya çıkan iradenin ecdadın mirasına sahip çıkma idealiyle yola çıktığının altını çizen Çiftçi, "Hamdolsun, çeyrek asra yaklaşan bu meşakkatli yürüyüşte, bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Türkiye var. Savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirildi. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, yerli ve milli teknoloji hamlelerinde tarihi adımlar atıldı. Bu memleketin potansiyelini en verimli şekilde değerlendiren, millete hizmet yolunda çığır açan ve bu haysiyetli günlerin önünü açan muhterem Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin son 40 yılda terörle kararlı şekilde mücadele yürüttüğünü vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimizin fedakarlığı, aziz milletimizin feraseti sayesinde bugün çok farklı bir noktadayız. Bu başarının en büyük kahramanları, canını bu vatan için feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Hepsine minnet ve şükran borçluyuz. Bugün 'Terörsüz Türkiye' süreciyle yeni bir aşamaya geçilmiş durumdadır. Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın kararlı liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle başlayan bu süreç, aziz milletimizin fertleri arasına nifak sokan terör meselesinin suhuletle çözülmesi iradesidir. Cumhur İttifakı ile başlatılan ve bir devlet projesi olarak yürütülen 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz bölge' vizyonu için İçişleri Bakanlığı olarak azami hassasiyet göstereceğiz. Bu iradeyi ortaya koyan muhterem Cumhurbaşkanı'mıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Sürece katkılarından ötürü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna teşekkür eden Çiftçi, "İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine doğru kararlı yürüyüşümüzü kimse durduramayacak. Bu milletin istikametini tayin eden irade, yine kendi öz iradesi olacaktır." dedi.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak suç ve suçluyla mücadelenin rehavete kapılmadan, suçu kaynağında kurutacak stratejiler geliştirerek devam edeceğine işaret ederek, "Huzur ve güven ortamını daha da tahkim edeceğiz. Şiarımız nettir. Birlikte huzur, birlikte güven. Türkiye'nin her karış toprağında, her ilinde, her ilçesinde vatandaşımızın yanında olacağız. Devletin şefkatini de kudretini de aynı anda hissettireceğiz." diye konuştu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmalarında Bakan Çiftçi'ye yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Çorum, Son Dakika

