Üye Girişi
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"

22.11.2021 14:47

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmeleri gerilimli geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" açıklamasının hatırlatılması üzerine sert tepki gösterip "Ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız. Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri tartışma ile başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu salona çok sayıda koruma polisi ile gelince tepki çekti. Muhalefet milletvekilleri ile tartışan Bakan Soylu salonu terk etti.

GARO PAYLAN: BURASI HESAP VERİLEN YER

2022 yılı bütçesine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı komisyonda ilk tartışma HDP'li Garo Paylan'ın usul hakkındaki konuşması sırasında çıktı. Paylan ''Bakan bey Hrant Dink cinayetinde parmağı olanları ve 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklasın'' dedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise ''Suiistimal etmeyin, usul hakkında söz istediniz'' dedi. Paylan da ''Burası hesap verilen yer'' cevabını verdi. CHP'li vekiller komisyonda "10 bin dolar alan siyasetçi kim?" yazılı pankart açtı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 'Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!'

SOYLU KOMİSYONU TERK ETTİ

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele kapsamındaki faaliyetleri anlatırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a dönerek, "Ben konuşurken gülme" dedi.

Soylu'nun sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. CHP'li, İYİ Partili ve HDP'li vekiller ayağa kalkarak Soylu'yu protesto etti. Bakan Soylu komisyonu terk ederken Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ara vermek zorunda kaldı.

"10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİYİ SÖYLERİM SİZ DE BAŞKA ŞEYLER SÖYLEMEK ZORUNDA KALIRSINIZ"

Aranın ardından başlayan ikinci oturumda da tartışma yaşandı. Soylu, " Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" açıklaması hatırlatılınca, "Ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız. Kılıçdaroğlu, Bylock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisi hakkında iddialarına ilişkin "Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Kekelemişler ben ne yapayım. Kim kekelemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" demişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'ya yönelik çağrısında Peker'den kimin para aldığını açıklamasını istemişti.

İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!

Süleyman Soylu, ByLock, dolar, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 'Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!' - Son Dakika


Son Dakika

Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı 16:20 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım 16:13 Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar 16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler 16:03 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 10 yıldır geliştirilen oyuna 400 milyon dolardan fazla bağış yapıldı 11:43 10 yıldır geliştirilen oyuna 400 milyon dolardan fazla bağış yapıldı

Son Dakika Haberleri
16:19 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı
16:12 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi
16:10 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
16:05 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru
16:02 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler
16:01 Eski nişanlısını sokak ortasında yumrukladı! O anlar anbean kaydedildi
15:25 Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali
15:22 Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı
15:16 Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan deprem sonrası korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak
AK Parti, Muhalefetin erken seçim çağrısına cevap verdi: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak AK Parti, Muhalefetin erken seçim çağrısına cevap verdi: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak         
16:21
Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 16:25:28. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement