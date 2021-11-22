İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" - Son Dakika

"Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım" diyen Soylu'nun tek bir şartı var

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri tartışma ile başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu salona çok sayıda koruma polisi ile gelince tepki çekti. Muhalefet milletvekilleri ile tartışan Bakan Soylu salonu terk etti.

GARO PAYLAN: BURASI HESAP VERİLEN YER

2022 yılı bütçesine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı komisyonda ilk tartışma HDP'li Garo Paylan'ın usul hakkındaki konuşması sırasında çıktı. Paylan ''Bakan bey Hrant Dink cinayetinde parmağı olanları ve 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklasın'' dedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise ''Suiistimal etmeyin, usul hakkında söz istediniz'' dedi. Paylan da ''Burası hesap verilen yer'' cevabını verdi. CHP'li vekiller komisyonda "10 bin dolar alan siyasetçi kim?" yazılı pankart açtı.

SOYLU KOMİSYONU TERK ETTİ

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele kapsamındaki faaliyetleri anlatırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a dönerek, "Ben konuşurken gülme" dedi.

Soylu'nun sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. CHP'li, İYİ Partili ve HDP'li vekiller ayağa kalkarak Soylu'yu protesto etti. Bakan Soylu komisyonu terk ederken Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ara vermek zorunda kaldı.

"10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİYİ SÖYLERİM SİZ DE BAŞKA ŞEYLER SÖYLEMEK ZORUNDA KALIRSINIZ"

Aranın ardından başlayan ikinci oturumda da tartışma yaşandı. Soylu, " Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" açıklaması hatırlatılınca, "Ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız. Kılıçdaroğlu, Bylock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım" yanıtını verdi.