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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

05.12.2021 22:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkenin üzerinde şimdi tek bir vesayet kaldı, ekonomik vesayet. Onu da Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in bilgeliğinde, Cumhur İttifakı'nın gücüyle ve inanıyorum ki hükümetimizin ortaya koymuş...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkenin üzerinde şimdi tek bir vesayet kaldı, ekonomik vesayet. Onu da Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in bilgeliğinde, Cumhur İttifakı'nın gücüyle ve inanıyorum ki hükümetimizin ortaya koymuş olduğu iradeyle birlikte yırtıp atacağız. " dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Soylu, burada yaptığı konuşmada, tarihin bu dönemi yazıldığında Cumhur İttifakı'na çok önemli bir yer ayırılacağını söyledi.

Soylu, siyasetin sıcaklığından, gelişmelerin, işlerin sürekli birbiri ardına gelmesinden oturup bunu değerlendirme fırsatı bulamayanların, Cumhur İttifakı başlığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu bir anlayışın Türkiye'nin kaderini nasıl etkilediğini anlayamadıklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nı iktidar ittifakı ve Türkiye'yi yönetme ittifakı olarak görenlerin yanılgı içinde olduğunu belirten Soylu, "Cumhur İttifakı bir değerler ittifakıdır. Bu ülkenin yıllarca çektiklerinin, bu ülkeye yıllarca çektirenlerin ve bu ülkeye yıllarca hürriyetimizi, bağımsızlığımızı, büyük ve güçlü Türkiye'nin yürüyüşünü fazla görenlere karşı, bu ülkenin tüm değerleriyle nasıl ayakta olduğunu, nasıl birlik içinde olduğunun tercüme-i halidir, bir hal tercümesidir Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı sadece olmakla kalmayıp geleceğe bırakılabilecek büyük mirası hazırlamaktadır." dedi.

Soylu, 21'inci asra girerken Türkiye için bir yol haritası hazırladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu ülkede herkes elinden gelen hizmeti ortaya koymaya çalışmıştır ama bazen öyle güçlü saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz, öyle vesayetlerle karşı karşıya kalıyoruz ki ve kalınıyor ki tam istediğimizi yapabileceğimiz kabiliyette olduğumuzu düşünüyoruz, tam Türkiye'nin 600 yıl boyunca tüm dünyaya hakim olduğu ve bütün dünyaya o düvel-i muazzamanın kendisini anlatmaya çalıştığı ve adaletsizlik yapmadığı, medeniyetini, mirasını tüm dünyaya nakşetmeye çalıştığı bir anlayışı tekrar bu coğrafyada oluşturmaya çalışıyoruz ki vesayetler devreye giriyor. Şimdi Cumhur İttifakı tüm vesayetlere karşı zırh oluşturmuş bir ittifaktır. Bunu biz göreceğiz, sonuçlarını da göreceğiz Allah'ın izniyle. Bizden sonraki nesil bunun sonuçlarıyla beraber bu büyük Türkiye'nin, ayakları üzerinde duran Türkiye'nin, etrafımızdaki coğrafyaya had bildirmeye çalışanlara karşı onları kucaklayan Türkiye'nin o gücüyle beraber herkes bir kendine gelecek. Buna olan inancımız tamdır. Çünkü istikametimiz doğrudur."

"Bizim ittifakımızda büyük ve güçlü Türkiye var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ortaya koyduğu birlikteliğin Millet İttifakı ile kıyaslanmasının kendilerini ziyadesiyle üzeceğini ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karşımızda bir çıkar ittifakı var. Bu çıkar ittifakında herkesin iktidara uzanma hırsı, bu ülkenin değerlerini, bu ülkenin medeniyet birikimini, bu ülkenin kazanımlarını bertaraf ve altüste etmeye yönelik bütün saldırılarla iş birliği içinde. Her şey açık ve net. Bizim ittifakımızda yalan, riya, fitne, fesat yok ama karşı tarafta yalan, riya, fesat var. Bizim ittifakımızda büyük ve güçlü Türkiye var. Bizim ittifakımızda geçmiş bütün değerlerimize bağlılık ve sadakat ve onları etrafımızdaki Müslüman ve Türk coğrafyaya, Balkanlar'a, Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya, zulüm gören bütün coğrafyaya hep birlikte yarınlara huzur içinde yürüme anlayışı var. Onların ittifakında tek bir şey var. O da şu; ilkesiz, değersiz bir şekilde, kiminle beraber olacağının önemli olmadığı, sadece sonuca odaklanmış ve efendilerinin emrine girmiş bir anlayış var."

"Hatay'ın alınmak istenmesi sözlerine herhalde sevinmişlerdir"

Soylu, birçok vesayet üzerinden Türkiye'nin engellenmeye çalışıldığını söyledi. En önemli meselelerinden bir tanesinin terör olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün Doğu ve Güney Doğu huzurun, sükunun, yatırımın, kalkınmanın, eğitimin ve bereketin timsali oldu. Onu kaosa itmek isteyenlerin elinden çekip alındı ve Türkiye'de terör gündemi alt sıralara çok tartışılmayacak noktalara geldi. Endişe ettikleri budur. Türkiye'nin dışında oluşturmaya çalıştıkları koridora bu ülke müsaade etmemiştir. Esed ile barışa oturmak isteyenler, onların meclisinden çıkan ihanet sözlerine herhalde sevinmişlerdir. Hatay'ın alınmak istenmesi sözlerine herhalde sevinmişlerdir. Şunu bilmenizi isterim. Burada onlarca, yüzlerce örnek verebilirim. Bizim yolumuz doğrudur. Bizim yapacağımız bir tek şey vardır; Cumhur İttifakı'nın, Cumhuriyetin ikinci asrına imzasını atabilmeyi temin etmektir. Bizim yapacağımız odur."

İktidar olarak birçok vesayeti ellerinin tersiyle ittiklerini vurgulayan Soylu, "Bu ülkenin üzerinde şimdi tek bir vesayet kaldı. Ekonomik vesayet. Onu da Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in bilgeliğinde, Cumhur İttifakı'nın gücüyle ve inanıyorum ki hükümetimizin ortaya koymuş olduğu iradeyle birlikte yırtıp atacağız. Bunu hep beraber sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Bakan Soylu'ya Türk Bayrağı hediye etti.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi, Togo Cumhuriyeti, Cumhur İttifakı, Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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