İçişleri Bakanı Yerlikaya: Milletimize ihanet tohumu ekenlerin sonu hüsran olacak - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Milletimize ihanet tohumu ekenlerin sonu hüsran olacak

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Milletimize ihanet tohumu ekenlerin sonu hüsran olacak
15.07.2025 16:00
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimize ihanet tohumu ekenlerin sonu hüsran olacak.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimize ihanet tohumu ekenlerin sonu hüsran olacak. Mücadelemiz; son hain adalet önünde hesap verene kadar, durmayacak, duraksamayacak. Türkiye Yüzyılı'nda ne FETÖ'ye ne de herhangi bir terör örgütüne asla geçit yoktur, olmayacaktır. Çünkü bizim davamız, büyük ve güçlü Türkiye davasıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Zaferin Adı Türkiye' programında, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Yerlikaya eşi Hatice Nur Yerlikaya ile salondaki masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gazilerle tokalaştı. Bakan Yerlikaya, "Bundan 9 yıl önce, hainlerce, bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda, alçak bir ihanet girişimi yaşandı. Hainler, halkımızın üzerine ateş açtılar, tanklarla üzerine yürüdüler. Gazi Meclisimizi, şehitler ocağı olan kurumlarımızı bombaladılar. ve işte o anlarda; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyaya haykırdı; 'Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar' dedi. 'Başaramayacaksınız' dedi. 'Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz' dedi. Hamdolsun dediği gibi de oldu. Oysa o hainler, başaracaklarını sanıyordu. Ama unuttukları bir şey vardı; o da; aziz milletimizin, şehadeti ve gaziliği en yüce makam bilmesiydi" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ, HAİNLERİN TUZAKLARINI YERLE BİR ETTİ'

Kutsal vatan toprağının, semada dalgalanan al bayrağın; anadan, yardan, serden geçen şehit ve gazilerin emaneti olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Yalnızca Hakk'ın önünde eğilen, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyen bu aziz vatanın yiğit evlatları, ne darbeye boyun eğerdi, ne de hainlere geçit verirdi. Bin yıldır şehit kanlarıyla vatan kıldığımız bu topraklar, alçakların kirli emellerine terk edilemezdi. Şehit düşmekten korkmayan, gazi olmayı izzet sayan bu millet, asla ama asla dize getirilemezdi. Öyle de oldu. Yüce Rabb'imiz, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki; 'Allah, hainlerin tuzağını hiçbir zaman başarılı kılmaz.' İşte o gece, 'İman dolu göğsü gibi serhaddi olan' milletimiz, hainlerin tuzaklarını yerle bir etti. 15 Temmuz gecesi; karanlıkları yürekleriyle aydınlatan, çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalışan, uçakların kalkışını engellemek için tarlasındaki ekinini yakan, 'öleceksek bir kere öleceğiz' diye meydan okuyan nice yiğitler vardı. Biz o yiğitleri nasıl unutabiliriz? Annesine son kez sarılıp sokaklara koşan vatan evlatlarını, yeni doğmuş bebeğini son kez koklayarak bağımsızlığına sahip çıkan babaları, sabahlara kadar alnı secdeden kalkmayan, siz şehit analarını, şehit babalarını nasıl unutabiliriz? Aziz milletimize pusu kuran, kalbi, ruhu ve aklı satılmış FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 253 kahramanımızı, 2 bin 737 gazimizi nasıl unutabiliriz? Biz unutmayacağız, unutturmayacağız. Yer, gök şahit olsun. Ay yıldızlı şanlı bayrağımız şahit olsun. Sizlerin emaneti, emanetimizdir. Kahramanlarımızın mücadelesi, mücadelemizdir. Sonsuza dek de böyle olacaktır" ifadelerini kullandı.

'BU HAİN YAPININ İNLERİNİ BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

FETÖ elebaşının ölümünün kendilerini rehavete sürüklemeyeceğini dile getiren Yerlikaya, "Biz biliriz ki ihanet yalnızca silahla değil, fikirle, algıyla, sızmayla gelir. ve biz, İçişleri Bakanlığı olarak; bu sinsi terör örgütüyle mücadelemizi, bir gün bile aksatmadan sürdürüyoruz. Bu kabine dönemimizde, FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda 17 bin 890 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 3 bin 245'i tutuklandı, 3 bin 861'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Hangi deliğe girerse girsinler, nereye saklanırlarsa saklansınlar; bu hain yapılanmanın inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Milletimize ihanet tohumu ekenlerin sonu hüsran olacak. Mücadelemiz; son hain adalet önünde hesap verene kadar, durmayacak, duraksamayacak. Türkiye Yüzyılı'nda ne FETÖ'ye, ne de herhangi bir terör örgütüne asla geçit yoktur, olmayacaktır. Çünkü bizim davamız, büyük ve güçlü Türkiye davasıdır. ve bu davanın sonunda yazacak olan tek cümle; 'Zaferin Adı Türkiye' olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Politika, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: Milletimize ihanet tohumu ekenlerin sonu hüsran olacak - Son Dakika

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