Bakan Yerlikaya, Şehit Polis Yılmaz\'ın Ailesine Taziye Ziyareti

Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul 'da Yunus Emre Geçti (19) tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) Sivas 'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Yerlikaya, ilk olarak kent merkezinde bir otelde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Basına kapalı yapılan güvenlik toplantının ardından Bakan Yerlikaya, İstanbul'da Yunus Emre Geçti (19) tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) annesi Nurgül ile babası Mehmet Yağlı çiftine taziye ziyaretinde bulundu.

'CİĞERİMİZ YANDI'

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Şehit kızımız Şeyda Yılmaz. Anne, baba, kardeşleri, tüm akrabaları, komşularıyla başsağlığı için ziyaret ettik. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun, derecesi ali olsun. Son derece metin bir baba, anne görmekten dolayı mutluyum. 'Vatan sağ olsun' sözü dillerinden düşmüyor. Böyle aileler, böyle anne ve babalar, böyle evlatlar yetiştirdiği müddetçe Allah'ın izniyle devletimiz, milletimiz her zaman bir beraber, kardeşliğimizin de hep Allah'ın izniyle daim olacağına yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da Mehmet abiyle, anneyle, taziye başsağlığı için görüşecek. Şeyda kızımıza gerçekten çok üzüldük, ciğerimiz yandı" dedi.

'MÜCADELEMİZ HİÇBİR ZAMAN BİTMEYECEK'

Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin kahraman mesai arkadaşlarımla beraber çalışmaya devam edeceğiz, durmayacağız, duraksamayacağız. Terör, terörün her türlüsüyle, organize suç örgütleriyle uyuşturucu, zehir tacirleriyle, bunlarla mücadelemiz hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü milletimize söz verdik. Kim suç işlemekte kibirleniyorsa, kendini milletimizin iradesinden daha üstün görüyor. Hiç kusura bakmasınlar. Onları, polisimle, jandarmamla, sahil güvenliğimle yakalayıp, götürüp adaleti teşhir etmekte kararlıyız. Bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden uğraşıyoruz, gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Benim milletim, benim insanların huzuru hak ediyor. Çünkü iyi niyetini, hayır duasını, kendisine hizmet eden, başta güvenlik birimleri, Mehmetçik olmak üzere hep diyoruz ki 'Allah ayağınıza taş değdirmesin, sizinle beraberiz' diyor.

Buradan vatandaşlarımıza tekraren şu sözü vermek istiyorum. 600 bin İçişleri ailesindeki arkadaşlarımızla beraber sizin desteğiniz, sizin o güzel hayır dualarınıza layık olmak ve sizin huzurunuz için mücadeleye durmadan, duraklamadan devam edeceğiz. Şeyda kızımızın tekrar mekanı cennet, derecesi ali olsun diyoruz. Ona da sözümüz; suçlularla, organize suçlarla mücadele onun duası, onun da şefaatiyle hiçbir zaman durmadan devam edecek" diye konuştu. Yerlikaya, daha sonra Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ın evini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.