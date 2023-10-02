İçişleri Bakanı Yerlikaya terör saldırısında yaralanan polisleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen terör saldırısında yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.
Bakan Yerlikaya ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, köşeye sıkışan terör örgütünün düzenlediği alçak saldırıyı "son çırpınışlar" olarak nitelendirdi.
Bakan Yerlikaya, "Kahramanlarımızla iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Yaralı polisleri Cumhurbaşkanımız ile görüştürdük. Teröristlere dünyaya dar ediyoruz." dedi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla saat 09.30 sıralarında gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuş ve açılan ateş sırasında 2 emniyet görevlisi hafif yaralanmıştı.
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