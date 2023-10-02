İçişleri Bakanı Yerlikaya terör saldırısında yaralanan polisleri ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yerlikaya terör saldırısında yaralanan polisleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya terör saldırısında yaralanan polisleri ziyaret etti
Son Güncelleme: 02.10.2023 20:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Yerlikaya ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kahramanlarımızla iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Yaralı polisleri Cumhurbaşkanımız ile görüştürdük. Teröristlere dünyaya dar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen terör saldırısında yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, köşeye sıkışan terör örgütünün düzenlediği alçak saldırıyı "son çırpınışlar" olarak nitelendirdi.

"TERÖRİSTLERE DÜNYAYI DAR EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, "Kahramanlarımızla iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Yaralı polisleri Cumhurbaşkanımız ile görüştürdük. Teröristlere dünyaya dar ediyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla saat 09.30 sıralarında gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuş ve açılan ateş sırasında 2 emniyet görevlisi hafif yaralanmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya terör saldırısında yaralanan polisleri ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya terör saldırısında yaralanan polisleri ziyaret etti - Son Dakika
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