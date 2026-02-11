İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir? - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?

İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?
11.02.2026 00:30
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki görev değişimi kapsamında İçişleri Bakanlığı görevine, mülki idare ve parlamento bürokrasisinde çeşitli kademelerde bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Meslek hayatına kaymakam adayı olarak başlayan Çiftçi'nin İçişleri Bakanlığı bünyesindeki idari görevlerinin yanı sıra TBMM'de üst düzey müşavirlik tecrübesi de bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nda Ali Yerlikaya'dan boşalan koltuğa, devletin birçok kademesinde önemli görevler üstlenen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Kaymakamlıktan mülkiye müfettişliğine, TBMM bürokrasisinden valiliğe kadar geniş bir hizmet geçmişi olan Çiftçi, Türkiye'nin yeni İçişleri Bakanı oldu.

SAHADAN BÜROKRASİYE UZANAN KARİYER

1970 Konya doğumlu olan Mustafa Çiftçi, mülki idare kariyerine sahanın tozunu yutarak başladı. Çiftçi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde şu ilçelerde Kaymakam olarak görev yaptı:

Gülağaç (Aksaray),

Tekman (Erzurum),

Derinkuyu (Nevşehir),

Adilcevaz (Bitlis),

Kaman (Kırşehir).

BAKANLIK VE TBMM TECRÜBESİ

Ankara bürokrasisinde de kritik sorumluluklar üstlenen Çiftçi; İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geçerek burada Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği gibi stratejik makamlarda bulundu.

VALİLİKTEN KABİNEYE

2018 yılında Çorum Valiliği'ne atanan ve burada 5 yıl görev yapan Çiftçi, 2023 yılında Erzurum Valiliği'ne getirilmişti. Erzurum'daki görev süresi devam ederken yayımlanan son kararname ile İçişleri Bakanlığı'nın başına geçen Mustafa Çiftçi, mülki idare kökenli bir isim olarak iç güvenlik ve yerel yönetimler politikalarının yeni yöneticisi oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Çiftçi İngilizce ve Arapça bilmektedir.

