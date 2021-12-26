İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararına Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yüklendi: Takımına güvenme - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun terör örgütleriyle bağlantısı olan 45 bin kişiyi işe aldığını söyledi. Bu gelişmeden sonra İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiaları sonrası özel teftiş başlattı.
Bakanlığın bu adımının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, " Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "'Hak yemem hakkımı da yedirmem' dedim. Bugün de diyorum ki; 'İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem.' Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek." ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye "özel teftiş" hamlesine Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki: Yol arkadaşlarımın yanındayım, ezdirmem
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