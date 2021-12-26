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İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararına Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yüklendi: Takımına güvenme - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararına Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yüklendi: Takımına güvenme

26.12.2021 23:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'nin terör örgütleriyle bağlantısı olan 45 bin kişiyi işe aldığını ifade etti. İçişleri Bakanlığı ise kısa süre sonra iddialarla ilgili İBB'ye özel teftiş başlattı. Bu gelişme sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu, sert tepki göstererek, "İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı. Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!" dedi.

AK Parti İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun terör örgütleriyle bağlantısı olan 45 bin kişiyi işe aldığını söyledi. Bu gelişmeden sonra İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiaları sonrası özel teftiş başlattı.

"FAZLA HEYECANLANMA"

Bakanlığın bu adımının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, " Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yüklendi: Takımına güvenme

İMAMOĞLU DA SERT ÇIKTI

İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "'Hak yemem hakkımı da yedirmem' dedim. Bugün de diyorum ki; 'İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem.' Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yüklendi: Takımına güvenme
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Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararına Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yüklendi: Takımına güvenme - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararına Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yüklendi: Takımına güvenme - Son Dakika
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