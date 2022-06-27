Ümit Özdağ'ın Reyhanlı'da yapmayı planladığı basın toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ'ın Reyhanlı'da yapmayı planladığı basın toplantısı

27.06.2022 13:31

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay Valiliğinin kararı gereği partililerle birlikte ilerledikleri kente gidişlerine izin verilmediğini belirterek, "Bu ülkede istediğim yere giderim." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay Valiliğinin kararı gereği partililerle birlikte ilerledikleri kente gidişlerine izin verilmediğini belirterek, "Bu ülkede istediğim yere giderim." dedi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı ise Özdağ'ın iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izlediğini kaydederek, "Bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir." ifadesini kullandı.

Reyhanlı'nın da aralarında olduğu bazı ilçelerinde programlara katılmak üzere otobüslerle Adana'dan yola çıkan Özdağ ve partililer, Erzin ilçesinde jandarma ekiplerince kontrol noktasında durduruldu.

Valiliğin kararı gereği kente giremeyecekleri tebliğ edilen Özdağ ve beraberindekiler, kontrol noktası yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda beklemeye başladı.

Özdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ağır bir tehdit altında olduğunu ve mevcut yapıyla sınır güvenliğini sağlayamadığını savundu. Özdağ, şöyle konuştu:

"Şimdi Hatay Valisi bir talimat veriyor. 700 bin Suriyelinin yaşadığı ki bunlar içinde teröristler ve istihbaratçılar da var, dünyanın en fazla istihbaratçısının metrekareye düştüğü şehirden bahsediyoruz, işte böyle bir şehre 'Zafer Partisi giremez' diyor. Ben bir milletvekiliyim. Gazi Meclisin bir üyesiyim. Hiçbir yasa benim oraya girmemi engelleyemez. Sen de engelleyemezsin. Ben bu ülkede istediğim yere giderim. Şimdi sen 750 bin Suriyeliye dokunamıyorsun ama ibret olacak bir yasaklama belgesi çıkartıyorsun."

"Hatay Valisi bu suçundan dolayı yargılanacak hem anayasayı ihlalden hem kamu düzenini sağlayamamaktan yargılanacak." ifadelerini kullanan Özdağ, destek için gelenlerin araçlarının bulundukları istasyona girmesinin engellendiğini ileri sürdü.

Özdağ, "Biz buradayız, gitmiyoruz. Gerekirse ayın 4'üne kadar, gerekirse 9 Temmuz'a kadar isterseniz bunu uzatın. Biz de burada kalmaya devam ederiz. Hadi göreceğiz, hukuk mu hakim olacak, kaba kuvvet mi? Ama sonunda bizim Hatay'a girmemizi asla engelleyemezsiniz, gerekirse bu dağları aşar öyle gireriz." diye konuştu.

Özdağ ve partililerin akaryakıt istasyonundaki bekleyişi sürüyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan paylaşım

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özdağ'ın "Yarın Hatay Reyhanlı'da iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti:

"Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir."

YORUMLAR
500
Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur Ümit Özdağ'ın 'Yarın sınıra ilk mayını döşeyeceğiz' çıkışına, Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş Ümit Özdağ'ın 'Yarın sınıra ilk mayını döşeyeceğiz' çıkışına, Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın Reyhanlı'da yapmayı planladığı basın toplantısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:13 Trafikte önü kesilen ve saldırıya uğrayan kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı
18:57 Ahmet Nur Çebi, Weghorst ile ilgili konuştu: 2-3 gün içinde transferi biter
18:24 Rusya, Ukrayna'da içinde birçok sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Servis edilen görüntülerde olayın boyutu gözler önüne serildi
17:55 Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak
17:53 Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya
17:43 Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!
16:52 Hababam Sınıfı'nın efsane iki oyuncusu geçim derdine düşmüş! Org çalıp, şarkı söyleyerek para kazanıyorlar
16:49 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorulan soru taraftarı sinirlendirdi! Sosyal medyada tepkiler arka arka geldi
16:34 Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinde bakanlığın talimatıyla faaliyetler durduruldu
16:13 Mini şortuyla dans eden Melis Sezen'in sıra dışı dans figürleri gündem oldu! "Kış kış cinler" yorumu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 19:21:44. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın Reyhanlı'da yapmayı planladığı basın toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement