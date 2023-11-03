İHH İnsani Yardım Vakfı İncirlik Üssüne Doğru Konvoylarla Hareket Etti

İHH İnsani Yardım Vakf, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla İstanbul'dan Adana'daki İncirlik Üssüne doğru konvoylarla hareket etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı üyeleri ve vatandaşlar sabah saatlerinde İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla Adana'daki İncirlik Üssüne gitmek için Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı önünde toplandı. Amerikalı Aktivist ve emekli ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ann Wright'da konvoya katılanlara destek olmak için alana geldi. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım stadın önünde toplanan kalabalığa konuşma yaptı. Konuşmanın ardından 250 araç konvoylar halinde Adana'daki İncirlik üssüne gitmek için yola çıktı.

"BİZ DÜNYADAKİ 800 AMERİKA ÜSSÜNE KARŞI EYLEM YAPIYORUZ"

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Şimdi birçok kişi soruyor siz bu eylemi neden İncirlik'e yapıyorsunuz. Aslında biz İncirlik'e karşı bir eylem yapmıyoruz. Biz bu kadar küçük düşünmüyoruz. Bu kadar basit değiliz. Biz dünyadaki 800 Amerika üssüne karşı eylem yapıyoruz. 160 bin tane asker var bu üslerde. Bu üsler dünyayı sömürmek ve Amerika'nın emperyal gücünü hissettirmek için var olan üslerdir. Aslında biz halkların kardeşliği için bu eylemi yapıyoruz. Dünya halkları siyonizmin ve emperyalizmin şu anda kölesi olmuş durumdadır. Sadece Filistin topraklarını işgal edilmiş topraklar diyoruz ama Amerika da işgal edilmiştir. Avrupa'da işgal edilmiştir. Dünyada en fazla Amerika üssünün olduğu yer Avrupa'dır. Sadece Almanya'da yanılmıyorsam 20'ye yakın var. Yani Almanya'nın eli kolu bağlanmış durumdadır. Almanya'yı özgürleştirmek, Fransa'yı özgürleştirmek, İngiltere'yi özgürleştirmek, İtalya'da 16 tane olması gerekiyor şu anda benim bildiğim. Ne arıyorsun sen İtalya'da? Bunları özgürleştirmek için de biz bu hareketi başlattık. Dünya halkları birlikte hareket ediyoruz. Halkların kardeşliği bu bizim literatürümüzde Peygamber Efendimizin erdemliler ittifakıdır. Peygamberlik gelmeden önce kurulmuş olan böyle bir oluşuma dahil olmuştur. Zalimlere karşı hakkı gasp edilenlerin yanında yer almış hatta malı mülkü gasp edilenlerden gidip o malları mülkleri almışlardır" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU 3. DÜNYA SAVAŞI'NI BAŞLATMAK İSTİYOR"

Başkan Yıldırım, "Müslüman olmayanlarla yapılan bu ittifak için daha sonra şunu söylemiştir bugün olsa yine böyle bir ittifaka katılırım. O nedenle bu eylem sadece Müslümanların bir hareketi değildir. Burada Hristiyanlar vardır, Yahudiler vardır bu vesileyle onlara da sesleniyorum. Şu anda Netanyahu aslında ikinci Hitler görevini üstlenmiş durumda. Ne yapıyor Netanyahu, katlediyor ve kini arttırıyor. Aslında Hitler'in uşağı olarak bir görev yapıyor. Amerika bunu kendisine söyledi. ve Amerika'nın vermiş olduğu görevi yapıyor aslında. Netanyahu 3. dünya savaşını başlatmak istiyor. Aynen Hitler gibi. ve dünya Yahudilerini katlettirip bundan geride kalanı da İsrail'e ve kendine göre temizleyecek oldukları Gazze'ye yerleştirmek istiyorlar. Dünya Yahudileri bu oyunu görmeli. Dünya Yahudileri, Netanyahu'nun Hitler gibi Yahudilere karşı kini arttırdığını bilmeli. Dünyayı kana ve gözyaşına boğmak isteyen bu 800 Amerika üssünün gerçek yüzünü ifşa edip, gerçek niyetini ortaya koyarak dünya halklarını birleştirmek ve dünya halkları üzerinden de Amerika'ya karşı bir duruş sergilemek istiyoruz" dedi.