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İlk kez Anıtkabir'de tokalaştılar! Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlı olsun dileklerini iletti mi?" sorusuna yanıt - Son Dakika

İlk kez Anıtkabir'de tokalaştılar! Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlı olsun dileklerini iletti mi?" sorusuna yanıt

10.11.2023 13:51  - Güncelleme: 13:55

CHP lideri Özgür Özel, genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün ilk kez Anıtkabir'de tokalaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlı olsun dileklerini iletti mi?" sorusuna Özel, "Merhabalaştık. Sadece el sıkıştık" yanıtını verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Parti genel başkanlarının katıldığı törende Özgür Özel, CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Anıtkabir'de tokalaştı. Konuyla ilgili yöneltilen "Erdoğan hayırlı olsun dileklerini iletti mi?" sorusuna Özel, "Merhabalaştık. Sadece el sıkıştık" yanıtını verdi.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DEYDİ

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında Anıtkabir'de düzenlenen resmî törenle anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kabine üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

TOKALAŞMA GÖRÜNTÜSÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

CHP lideri Özgür Özel, genel başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez Anıtkabir'de tokalaşırken, servis edilen görüntü büyük ses getirdi.

ÖZEL: MERHABALAŞTIK, SADECE EL SIKIŞTIK

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tokalaşma sırasında hayırlı olsun dileklerini iletti mi?" sorusuna "Merhabalaştık. Sadece el sıkıştık" yanıtını verdi.

"MERAL HANIM'I GÖREMEDİM, ÜZÜLDÜM"

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile konuşup konuşmadığı sorusuna ise "Meral Hanım'ı göremedim. Dönemedim o tarafa doğru, kalabalıktı. Ondan dolayı da üzüldüm, Meram Hanım ile merhabalaşmak istiyordum" yanıtını verdi.

"BAHÇELİ HATIR SORDU"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayırlı olsun dileklerinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine ise "Devlet Bey ile merhabalaştık. Hatır sorduk. 10 Kasım olduğu için bir matem günü. Yine, daha önce birlikte çalıştığımız çok sayıda arkadaşımızla burada görüşme imkânı oldu ama Cumhuriyet'in 100. yılında 10 Kasım'da bu büyük matemde; siyasi parti farklılıklarının, siyasi rekabetlerin olmadığı bir ortamda olmak gerekiyor. Ata'nın huzurunda siyasi rekabet olmaz" karşılığını verdi.

Özgür Özel, Anıtkabir, 10 Kasım, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İlk kez Anıtkabir'de tokalaştılar! Özgür Özel'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlı olsun dileklerini iletti mi?' sorusuna yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk kez Anıtkabir'de tokalaştılar! Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlı olsun dileklerini iletti mi?" sorusuna yanıt - Son Dakika
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