İlkadım Belediyesi'nden Ata Tohumu Seferberliği - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediyesi'nden Ata Tohumu Seferberliği

İlkadım Belediyesi\'nden Ata Tohumu Seferberliği

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, tarım alanında yürütülecek projelerle tarımsal gelişimi destekleyeceklerini belirtti. 'Ata Tohumu Seferberliği' kapsamında düzenlenen paketleme etkinliğiyle, ata tohumları üreticilere ulaştırılacak.

02.01.2025 15:44  Güncelleme: 15:46
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Belediye olarak tarımda yapacağımız proje ve çalışmalarla, tarımsal gelişimin öncüsü olacağız" dedi.

İlkadım Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Ata Tohumu Seferberliği' kapsamında Ata Tohumu Paketleme etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin önemli değerlerinden olan ata tohumlarının, toprakla buluşmadan önce uygun koşullarda saklanması ve üreticilere ulaştırılması için yapılan paketleme etkinliğine İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da katıldı. Ayrıca, Başkan İhsan Kurnaz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Serasında yapılan çalışmaları inceledi.

"Üreticinin yanında olacağız"

İlkadım Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü serasında gerçekleştirilen etkinlikte, paketleme işlemlerini gönüllü üreticilerle birlikte yapan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ülkemizde tarımsal alanda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de belediye olarak tarımsal alanlarda ülkemize katkı sağlayacak projeler yürütüyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün, Türkiye Birlik ve Dayanışma Bahçelerinin de katkılarıyla başlattığı Ata Tohumu Seferberliği projesi kapsamında Ata Tohumu Paketleme etkinliği gerçekleştirdik. Paketlenerek muhafaza edilecek olan vatanımızın kıymetli tohumları, üreticilerimize ücretsiz dağıtılacak ve bu tohumlar, ekim-dikim mevsiminde toprakla buluşacak. Belediye olarak tarımda yapacağımız proje ve çalışmalarla, tarımsal gelişimin öncüsü olacağız. Yapacağımız her proje, her çalışma, ülkemizin tarımsal gelişimine katkı sağlayacak. Tarım alanında da üreticilerimizin her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi'nden Ata Tohumu Seferberliği - Son Dakika

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