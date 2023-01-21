İmamoğlu: "Altılı masa kararını zamanı geldiğinde açıklayacaktır" - Son Dakika
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İmamoğlu: "Altılı masa kararını zamanı geldiğinde açıklayacaktır"

21.01.2023 23:49

İmamoğlu: "Altılı masa kararını zamanı geldiğinde açıklayacaktır" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "En doğru karar en doğru zamanda verilecektir, kimsenin kuşkusu olmasın" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği...

İmamoğlu: "Altılı masa kararını zamanı geldiğinde açıklayacaktır "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "En doğru karar en doğru zamanda verilecektir, kimsenin kuşkusu olmasın"
KASTAMONU - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda altılı masanın adaylıkla ilgili ne zaman açıklanacağı yönündeki soruya, zamanı geldiğinde açıklanacağı ve en doğru kararın en doğru zamanda verileceği şeklinde cevap verdi. Bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah kahvaltısında bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Türkiye'de 400'ün üzerinde belediyelere ciddi katkı sunmuş durumundayız. Maddi içerikleri var, aynı zamanda bilgi paylaşımları içerikleri de bulunuyor. Özellikle Kastamonu'nun nüfusu, çok fazla göç etmiş bir şehir. Neredeyse mevcut nüfusun iki katı kadar İstanbul'da yaşamakta. Bunun farkındayız, tabii ki bu da Türkiye açısından iyi bir şey değil. Anadolu'nun bu şekilde boşalması aslında Türkiye'nin strateji konumlanması, ekonomisi, tarım ve diğer sektörlerle ilgili sürecinin ne kadar yanlış yolculukta olduğunun bir göstergesidir. Umarım önümüzdeki hükümetimiz döneminde bizim özellikle ittifakın ciddiye alması gereken ana konulardan birisi de budur. Yoksa bu gidişle biz, Türkiye'nin yarısını Marmara Bölgesi'ne yığacağız. Marmara Bölgesi, ne bunu kaldırabilecek bir coğrafyadır ne de bu Türkiye'nin geleceği açısından iyi bir şey değildir. Tümünden riskli bir durumdur. Bunu milletçe ele almalıyız" şeklinde konuştu.Bir basın mensubunun altılı masanın adayının ne zaman açıklanacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, "Altılı masanın adayının ne zaman olacağı kavramı tümünden tabii oraya ait. Ama şunu söyleyebilirim, zamanı geldiğinde zaten açıklanacaktır. Bana ait değil. Benim A planım, B planım, C planım diye bir şeyim yok. Tüm planlar altılı masada toplanmış, orada tartışılıyor. Biz de o sürecin bir parçasıyız. Dolayısıyla hem en doğru karar hem en doğru zamanda verilecektir. Kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.İmamoğlu'nun ziyaretlerine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, "Şu anda olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Gittiğimiz yerlerde de vatandaşlarımız içinde bulunduğu durumu, bütün sıkıntılarını ve sorunlarını bizlere aktarıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte yapılacak ilk seçimde iktidara gelip bu sorunları çözme iradesindeyiz" ifadelerini kullandı.Buradaki toplantının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Taşköprü ilçesini ziyaret etti. Taşköprü'de Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu, burada vatandaşlara fotoğraf çektirdikten sonra esnafları ziyaret etti. Esnaflarla bir süre sohbet eden İmamoğlu, ardından Kastamonu'dan ayrıldı.

Kaynak: İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Kastamonu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu: 'Altılı masa kararını zamanı geldiğinde açıklayacaktır' - Son Dakika

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