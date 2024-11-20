İmamoğlu: 'Demokrasi İçin Arayış İçindeyiz' - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu: 'Demokrasi İçin Arayış İçindeyiz'

İmamoğlu: \'Demokrasi İçin Arayış İçindeyiz\'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım sürecine dair tepkilerini dile getirerek, bu gündemin ülkenin üzerinden kalkmasını arzu ettiklerini ifade etti. CHP ile çeşitli siyasi partilerle görüşmeler yaparak, yerel yönetim demokrasisini güçlendirmek için adımlar atmayı hedefliyor.

20.11.2024 15:58  Güncelleme: 16:03
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TÜRKİYE Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ülkemizde ne yazık ki arzu etmediğimiz; demokrasi adına, kayyım sürecine dair malum çok tepkili bir pozisyondayız ve bu noktada arayışlarımız var. Bu gündemin ülkenin üzerinden kalkmasını arzu ediyoruz dedi.

Ekrem İmamoğlu, TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı ziyaret etti. İmamoğlu, ziyaretin ardından CHP'li vekillerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalıştığı olaya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Malum ülkemizde ne yazık ki arzu etmediğimiz; demokrasi adına, hukukun üstünlüğü adına kayyım sürecine dair çok tepkili bir pozisyondayız ve bu noktada arayışlarımız var. Bu gündemin ülkenin üzerinden kalkmasını arzu ediyoruz. Kimsenin böyle bir kötü iradeyi kullanma konusunda hak elde etmemesini arzu ediyoruz. Bunun da yeri Meclisimiz dedi.

'BU DEĞİŞİKLİĞİN İYİ BİR DEĞİŞİKLİK OLACAĞINA İNANIYORUZ'

İmamoğlu, bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Meclis'te başlattıkları görüşme turunu, mümkün olduğu kadar bütün siyasi partilerle sürdürmeye gayret ettiklerini belirterek, Bunu gerçekten iyi bir seviyede toparladık diyebilirim. Yaptığımız görüşmelerden aldığımız cevapları ve geri dönüşleri partimizin grup başkanvekillerine bir rapor olarak sunduk. Kendileri de Meclis bünyesinde grubu olan ve olmayan siyasi partilerle görüşmeleri sürdürüyorlardı. Son aşamaya geldiklerinden de haberdardım. Bu manada bugün Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kimliğimle, kendilerini ziyaret ederek sürecin sonlanmasına dönük aşamaları müzakere ettik, paylaştık. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz de katıldı. Umut ederim ki bundan sonra da bahsettiğimiz siyasi partilerin katılımlarıyla, onaylarıyla bu değişikliğin yapılmasıyla ilgili güçlü bir sunumu, öneriyi yapacaklar başkanlarımız. Biz bunu umut ediyoruz. Bu değişikliğin iyi bir değişiklik olacağına da inanıyoruz ifadelerini kullandı.

'MHP VE MECLİSİMİZİN BAŞKANIYLA GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ'

İmamoğlu, bir gazetecinin 'Meclis Başkanından da randevu istemiştiniz. Görüşmeniz olacak mı' sorusuna ise Bize dönüş olmadı şu anda. Olursa memnuniyetle görüşürüz. Bir partiden henüz dönüş olmadı ama biz talebimizi geri çekmiş değiliz. Hem MHP olsun hem Meclisimizin değerli başkanı olsun görüşmeye hazırız. Sonuçta konuştuğumuz şey, Türkiye'deki yerel yönetim demokrasisinin, yerel yönetim gücünün daha iyi bir seviyeye ulaşması adına atacağımız adımlar meselesi. 'Talebimiz devam etmektedir' diyerek, sizin aracılığınızla kendilerine iletmiş olalım diye yanıt verdi.

Haber-Kamera Ayça YASLI- Muhammet BAYRAM ANKARA,

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Demokrasi, Politika, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu: 'Demokrasi İçin Arayış İçindeyiz' - Son Dakika

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