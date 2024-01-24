İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

İYİ Parti'de uzun süredir açıklanması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, parti lideri Meral Akşener'in Grup Toplantısı'ndaki konuşmasıyla Buğra Kavuncu olarak duyuruldu. İBB Başkanı ve CHP adayı olan Ekrem İmamoğlu'na rakip olan Kavuncu'nun yarışta nasıl bir söylem geliştireceği merak edilirken iki ismin Millet İttifakı içinde izledikleri siyaset tekrar hatırlandı.

2018 ila 2022 yılları arasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı görevinde bulunan Kavuncu, 2019'daki yerel seçim sürecinde İmamoğlu'nun kazanması için gayret göstermiş, son genel seçimlerde de Millet İttifakı için çalışarak partisinin Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevini yürütmüştü.

"AKŞENER'E BÖYLE BİR YOLDAŞ VERDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİM"

Ekrem İmamoğlu ile Buğra Kavuncu'nun Millet İttifakı sürecinde yakın çalıştıkları bilinirken İBB Başkanı İmamoğlu, Kavuncu gibi bir "siyasi yoldaş" verdiği için İYİ Parti lideri Meral Akşener'e birçok kez teşekkür ettiğini açıklamıştı.

İmamoğlu söz konusu açıklamasında "Benim gerçekten yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum, tanımaktan da keyif aldığım, farklı siyasi partilerde olsak da gerçekten dünyaya ve ülkemize aynı pencereden büyük oranda bakabildiğim bir insanla tanışmış olmanın büyük keyfini yaşadım. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e bana böyle bir siyasi yoldaş verdikleri için teşekkür bile ettim birkaç kez." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMAOĞLU'NUN İTTİFAK GİRİŞİMLERİ KARŞILIK BULMADI

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçim sürecinin ardından Millet İttifakı'nda soğuk rüzgarların esmesiyle İYİ Parti'nin "bağımsız yol alma" stratejisi öne çıkmış, CHP'deki kurultayda lider değişimi sonrasında Özgür Özel döneminin başlamasıyla da ittifak tekrar kurulamamıştı.

Seçim sonrası süreçte yerel seçimler aşamasına geçilirken İmamoğlu'nun İYİ Parti ile ittifak arayışını gösteren açıklamalarına Akşener'in CHP eleştirileri damga vurmuş, artık tek merak edilen İstanbul için İYİ Parti'nin hangi ismi aday göstereceği olmuştu.

"CHP'DEKİ DEĞİŞİKLİK BİZİ ETKİLEMEYECEK"

Kavuncu, CHP'deki "değişim" süreciyle ilgili "CHP'nin yönetimdeki değişiklik bizim kararımızda bir değişikliğe neden olmayacak. 81 ilde aday çıkarma kararımız devam ediyor." açıklamasında bulunarak partisinin yerel seçimde bağımsız devam edeceğini vurgulamıştı.

"YANINIZDAYIZ BAŞKAN'IM"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesi sonrasında İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulunan ve o dönem İYİ Parti İstanbul İl Başkanı olan Kavuncu, "Yanınızdayız Başkan'ım." mesajı vermişti.

KAVUNCU'DAN İBB ADAYLIĞI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Akşener'in İYİ Parti Grup Toplantısı sırasında İBB adaylığını ilan ettiği Buğra Kavuncu ilk açıklamasında "Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun, İstanbul için hayırlı olsun, İstanbullular için hayırlı olsun. İstanbul'a geçeceğim, hazırlık çalışmalarımız olacak. Ondan sonra zaten İstanbul ile ilgili hayallerimizi, projelerimizi; nasıl bir İstanbul istediğimizi, beklediğimizi; İstanbul'u neden bizim çok daha iyi yöneteceğimizi seçmenlerimize anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, "Birilerine olan vefa rafa kalkar." şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine ise "Mesaj hiç kimseye değil. Burada sadece vurgulanan şu: Biz hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldık. Bu karar doğrultusunda, partimizin her ferdi üzerine düşeni yapacaktır. Bu tür anlarda, kurumlar için, partiniz için, ülkeniz için, devletiniz için sorumluluk size geldiğinde buna her Türk vatandaşı evet demekle mükelleftir." dedi.