Tunceli'ye giden İmamoğlu, kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nu aradı: Sizden habersiz geldim - Son Dakika
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Tunceli'ye giden İmamoğlu, kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nu aradı: Sizden habersiz geldim

08.08.2023 09:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasının açık olduğu iddialarını yalanlayarak, kameralar önünde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na Tunceli'ye habersiz geldiğini söyledi.

Tunceli'de temaslarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" tartışmaları nedeniyle arasının açık olduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kameraların önünde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na, "Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım." dedi. Telefonu kapattıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile sürekli görüştüklerini söyleyerek, "Sokağın başında genel başkanımı aradım, 'Vallahi sizden habersiz Tunceli'ye geldim, bilginiz olsun' dedim" ifadelerini kullandı.

KENTİ KARIŞ KARIŞ GEZDİ

İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gün içinde Tunceli ilçelerindeki Alevi inanç merkezlerine yaptığı ziyaretlerin ardından akşam saatlerinde kent merkezine ulaştı.

ZİYARETTE EŞİ DE EŞLİK ETTİ

İmamoğlu'na Tunceli ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol eşlik etti. İmamoğlu, esnaf ziyaretleri sırasında Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.

"CEBİNİZİ ARADIM AMA CEVAP VERMEDİ"

Kameralar önünde Kılıçdaroğlu ile konuşan İmamoğlu, "Genel başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi. Evini numarasını da çevirdim. Vallahi Tunceli'deyiz, memnunuz burada ziyaretlerimizi yapıyoruz. Dilek'le buradayız. Yarın da aslında sizinle çok konuştuk ama bir türlü gidemedik. Nazimiye'de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz. Düzgün Babayı ziyaret edeceğiz sonra dönüş yapacağız, inşallah. Bir isteğiniz var mı? Bu benim dördüncü gelişim. Zaten çok seviyorum. Ama bu sefer gitmediğim Gözeler'in kaynağına gittik." dedi.

"VALLAHİ SİZDEN HABERSİZ TUNCELİ'YE GELDİM"

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından Tunceli Meydanı'nda kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Az önce sokağın başında aradım Sayın Genel Başkanımızı. 'Vallahi sizden habersiz Tunceli'ye geldim. Bilginiz olsun' dedim. Ben, sizin selamınızı ilettim. Onun da size çok selamları var. Onu da iletmiş olayım" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (7)
  • sait acar: İmamoğlu,senden hayatta lider olmaz.işin gücün entrika.hiç samimi görmedim. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • İSMAİL KILINÇ: Vallahi billahi komedi bir parti oldu yazık yazık genel seçimi el birliği ile içene şimdi yerel seçim kaldı neyse parmağıma yazık. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erdogan Metin: İmamoğlu şimdide genel başkan yarışına girdi İstanbullu bu saatten sonra hizmet beklemesin,onca işin gücün arasında İstanbul a ayıracak vakitmi kalır.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İmamoğlu, Tunceli'de Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü İmamoğlu, Tunceli'de Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü

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Son Dakika Politika Tunceli'ye giden İmamoğlu, kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nu aradı: Sizden habersiz geldim - Son Dakika


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