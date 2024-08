İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremden etkilenen illere 500 milyon lira değerinde destek sağlayacak

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TTB olarak depremden etkilenen illere yaklaşık 500 milyon lira değerinde, 89 araç ve konteyner desteğinde bulunulmasına karar verdiklerini söyledi.

TBB toplantısında kurulmasına karar verilen Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu'nun ilk toplantısına katılmak üzere TBB Encümen Üyeleri ile birlikte Adıyaman'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptıkları görüşmeler ve toplantılar sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi. Bir otelde düzenlenen basın açıklaması yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illeri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını, her daim destek vereceklerini vurguladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2023 Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi, ne yazık ki 11 ilimizi derinden etkilemiştir. Büyük depremde Adıyaman'da 5 bin 953 bina yıkıldı ve ne yazık ki 8 bin 387 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Felaketleri iyi anlamak, iyi analiz etmek gerekir. Felaketlerden ders çıkarmak gerekir. 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'daki 107 bin 242 meskenin 56 bin 256'sı yıkıldı veya ağır hasarlı hale geldi. Bu, kentlerimizi yeniden yapılandırmak için, üzerinde hep beraber titizlikle düşünmemiz gereken, çok yüksek bir hasar ve kayıp oranıdır. Biz, niçin böylesi bir süreci yaşıyoruz? Niçin böylesi bir sonuçla üzüntüyle karşılaşıyoruz? Kentsel dönüşümü hızlandırmak için çıkartılan 6306 sayılı kanun, Adıyaman gibi riskli şehirlerimizi dönüştürmek konusunda ne yazık ki arzulanan hedefe ulaşmamıştır. Bakın sizlere bir örnek vermek isterim, depremlerde Adıyaman Belediye Başkanlığı binası yıkıldı, ama 4 katlı Komagene Kültür Merkezi'nin camı dahi kırılmadı. Çünkü bu bina, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın Avrupa Birliği fonuyla, Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun bir şekilde yapılmıştı. Bunun altını önemle çiziyorum. Aklı ve bilimi kullanarak, afet öncesi alınan önlemler hayat kurtarırken, amacından saptırılan kanun uygulamaları ve eksiklikler, vatandaşlarımızın canına, malına ve bütün yaşama, bütün geleceğimize çok büyük zararlar vermesine yol açmıştır. Bugün Adıyaman'a yalnız ve kimsesiz olmadığını, bütün deprem bölgesine aynı hissi buradan hissettirmek adına, Türkiye'nin yerel yönetimlerini temsil eden TBB'nin encümeni, belediye başkanı arkadaşlarımla göstermek için buradayız ve sizlerin huzurundayız. Adıyaman'ın gönül yorgunu vatandaşlarına desteğimizi, yol arkadaşlığımızı göstermek, yurttaş birliğimizi, memleketin her insanının iyi bir süreci yaşamasını, duyarlı olabilmeyi, en sıkıntılı anlarımızda en yüksek seviyeye taşıyabilmeyi gösterebilmek amacıyla buradayız" dedi.

"Depremden etkilenen 11 şehrimize, yaklaşık 500 milyon lira değerinde, 89 araç ve konteyner desteğinde bulunulmasına karar verdik"

TBB'nin deprem bölgesi destek paketini de açıklayan Başkan Ekrem İmamoğlu, "TBB olarak hem Adıyaman'ın hem diğer deprem şehirlerinin yanında olmayı ve çözüm arayışında emek ortaya koymayı kendimize hedef edindik. Elimizden gelen tüm güçle, deprem bölgelerine düzenli olarak destekler sunacağız. Türkiye Belediyeler Birliği'ni devraldığımızda, deprem bölgemizin kendini yalnız bırakılmış hissetmemesi için, buradan, Adıyaman'dan başlamaya kendimizi mesul hissettik. O yüzden, TBB'nin encümen toplantısı için işte buradayız, Adıyaman'dayız. TBB encümeni olarak, depremden etkilenen il, ilçe büyükşehir, belde belediyelerine yönelik araç ve çöp konteyneri desteği sunulmasına, elimizdeki imkanlar doğrultusunda karar verdik. Bu kapsamda, depremden etkilenen 11 şehrimize, yaklaşık 500 milyon lira değerinde, 89 araç ve konteyner desteğinde bulunulmasına karar verdik. TBB olarak, sadece Adıyaman'a 17 araç desteğimizle, bugün bu şehir merkezimizde olduğumuzun da altını çizeyim. Keza, deprem bölgesi için bütçemizle aldığımız 6 bin çöp konteynerinin de bölgeye dağıtılacağını, bunun 500 tanesinin de Adıyaman merkeze teslim edileceğini de ilave etmek isterim. Tabii bundan sonra da Allah'ın izniyle, deprem bölgesinde olmaya ve katkı sunmaya, bütün gayretimizle, bütün imkanlarımızla devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bizim tek derdimiz, istisnasız tüm milletimizin refahı ve mutluluğudur"

Yaptıkları ve yapacakları yardımların, desteklerin her birisinin şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılacağının altını çizen Başkan İmamoğlu, "TBB, uzun yıllardır ilk kez aslında böyle bir sistemli çalışmayla, bir dağıtım mekanizmasının oluşturulduğunu yaşadı. TBB, görevi devraldığımızda, üzülerek gördük ki, bizden önce yapılan süreçlerde, dağıtımla ilgili bir kriter ya da bu tarz bir hesaplama ya da bu tarz bir disiplin çerçevesinde hareket edilmemişti. Şeffaflık ilkesi ihlal edilmişti. Ne yazık ki bu tarz hibeler de doğru dürüst aktarılmaması ve insanlarımızın bu konuda vicdanen huzursuz olması, ki bununla ilgili birtakım şikayetler yapılmasına rağmen, herhangi bir düzelme gözlenmemişti. Dönüp geçmiş sayfalara baktığımızda, güvenilir bir veriyi bile elde edememenin sıkıntısını da yaşadık. Ama biz, bundan sonra yapacağımız her desteği, her hibeyi, her katkıyı, hem bir arşive dönüştürmek hem de bir mekanizma çarpanıyla beraber analiz edilmesi hususundaki altyapıyı oluşturmakla birlikte, TBB'nin bizden sonraki süreçlerde de hesap verebilirliğini, şeffaflığını arşivlerde baki bir biçimde geleceğe de bırakma konusunda karar aldık. Bu yönüyle liyakatli, imtiyazsız, hakkaniyetli bir yoldan yürümeyi, görev aldığımız bu süreç içerisinde bütün yerel yönetimlere göstereceğimiz konusunda vatandaşlarımıza, buradan bütün arkadaşlarımla beraber taahhüt ediyoruz. Bu yüzden Belediyeler Birliği'nin dönemi içerisinde, özellikle, 'imtiyaz değil, adalet; menfaat değil, hakkaniyet' şiarıyla yola çıktığımızı da tekrar hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

Adıyaman özelinde, deprem felaketini yaşayan 11 kente yalnız değilsiniz mesajı veren İmamoğlu, "Deprem felaketinin, kesinlikle hepimize ortaklaşabilme, yardımlaşabilme kabiliyetini ve her türlü baskıya rağmen içinde yeşerttiği adalet duygusunu da hatırlattığını unutmayalım. Biz bildiğimiz ve bütün milletin fıtratında var olan hakkaniyetli yoldan ilerlemeye devam edeceğiz. Bunun bizim geleceğimizin teminatı olduğunun, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı olduğunun, 86 milyon insanımızın eşit, hür bireyler olduğunun, teminatı olduğunun bir başlangıç noktası olduğunun farkındayız. Millet, bu anlamda çok önemli anlarda, önemli kararlar vermiş bir millettir. Çünkü biz, görüyor ve biliyoruz ki, yaşanan her şey onların şahitliğinde oluyor. ve daha iyi bir geleceğin yerelden gelebileceğini bilen de bir ekibiz. Biz, milleti tek ve bir bütün olarak görüyoruz. Kim hangi partiye oy vermiştir, nerelidir, inancı, etnik kökeni değil, 86 milyon insanımıza, 'canım vatandaşımız' olarak bakıyoruz. Bizim tek derdimiz, istisnasız tüm milletimizin refahı ve mutluluğudur" diye konuştu. - ADIYAMAN