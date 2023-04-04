İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çok sert sözler: Bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çok sert sözler: Bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz

04.04.2023 14:15

Memleketi Trabzon'da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte vatandaşa seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuklara harçlık dağıttığı görüntüler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. İmamoğlu, "Bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz, öbür türlüsü insanı rencide eder; Parayı göstermek ayıptır" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşması'na katılmak için Trabzon'a geldi. Kalabalığa seslenen İmamoğlu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklara harçlık dağıttığı görüntülere de değindi.

"PARAYI GÖSTERMEK AYIPTIR"

İmamoğlu, "Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Çocuklara bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Biz böyle biliyoruz. Öbür türlüsü insanı rencide eder. Veren eli, alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır." diye konuştu.

"FATİH'İN FETHETTİĞİ TRABZON'DA DOĞDUM"

Sözlerini sürdüren İmamoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmam konusunda sağlıklı düşünerek, sağlıklı tartışarak İstanbul'a aday yaptığı için teşekkür ediyorum kendisine. İstanbul tarihinde ilk kez bir Trabzonlu belediye başkanı var. Ben Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği Trabzon'da doğdum, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı oldum. Bunlar uydurma davayla Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nu oradan indirmeye kalktılar. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında koskoca Trabzon var, Karadeniz var, Türkiye var." dedi.

YORUMLAR (11)
  • ekrem eser : LAN GUNDİ BAŞGAN SANA NE. SENİ NE ALAKADAR EDER. BİRAZ ADAM OLUN YAV KENDİ İŞİNİZE BAKIN Cevap Yaz 52 50 Yayından Kaldır
  • Darica Yumurta: Sayın İmamoğlu sizlerden bir cacık olmayacağını Türk halkı çok iyi biliyor son bağırmalarınız dilediğiniz kadar bağırın halk sizin geçmişinizi biliyor geleceğiniz de aynı sizlerden Müslümanlara düşmanlık yapmaktan başka bir şey gelmez hizmet yok heykel çok icraat yok sataşma çok Cevap Yaz 58 66 Yayından Kaldır
  • Mehmet Eris: Biri şu adama haddini bildirsin başka işi yokmu Mansur başkan gibi işini yap boş yapma Cevap Yaz 13 7 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
İmamoğlu'ndan AFAD'ın Trabzon için yaptığı fırtına uyarısına tepki: Bizim fıkralarımız zekice olur, böyle aptalca olmaz İmamoğlu'ndan AFAD'ın Trabzon için yaptığı fırtına uyarısına tepki: Bizim fıkralarımız zekice olur, böyle aptalca olmaz CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Bu ülkenin birleşmeye ihtiyacı var, bu ülkenin huzura ihtiyacı var' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Bu ülkenin birleşmeye ihtiyacı var, bu ülkenin huzura ihtiyacı var'

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Trabzon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çok sert sözler: Bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Sevil Atasoy'dan çarpıcı itiraf: Anne ve babamın son anlarında yayında olmadım
15:48 Son Dakika: Finlandiya, ittifakın 31. üyesi olarak NATO'ya katıldı
15:44 Kobra Murat, altın içinde yüzdürdüğü torunu için şimdi de 7 kurban kestirdi
15:40 İkinci Togg, Azerbaycan'a ulaştı! İlham Aliyev, direksiyonun başına geçti
15:37 O tam bir savaşçı! Muslera'nın Adana Demirspor maçından önce yaşadıkları ortaya çıktı
15:32 Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi başladı! Selçuk İnan'ın yerine anlaşma sağlandı
15:31 Sevil Atasoy en büyük pişmanlığını anlattı: Anne ve babamın son anlarında yayında olmadım
15:26 Önce kadını vurdu, sonra aynı silahla intihar etti
15:26 İstanbul'da öğle vakti korkunç olay! Önce kadını vurdu, daha sonra intihar etti
15:09 Termometreler 29 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 15:59:59. #1.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çok sert sözler: Bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement