İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçmişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçmişti

10.03.2026 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'ye yönelik yürütülen ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı "yolsuzluk" davasının gergin geçen ilk duruşmasının ardından ikinci güne girildi. İlk günkü duruşmada yaşananlar sonrası CHP lideri Özgür Özel'e soruşturma başlatılırken duruşma bugün saat 10.00'da devam edecek. İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar hapsinin istendiği davanın 45 gün aralıksız sürmesi bekleniyor.

19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında yer aldığı davanın ilk duruşması 9 Mart'ta (dün) yapılmıştı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada toplam 402 kişi yargılanırken, bunların 107'si tutuklu bulunuyor. Duruşmanın bugün saat 10.00'da devam etmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU'NUN 2 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet', 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'İrtikap', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet' ve 'Maden Kanunu'na Muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İLK DURUŞMADA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Davanın ilk gününde mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti başkanı, izleyicilerin salondan çıkarılmasını istedi. Ancak salonda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer partililerin dışarı çıkmaması üzerine süreç tartışmaya dönüştü.

Heyet, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yapılan görüşmenin ardından izleyicilerin salonda kalmasına izin vererek kararından geri adım attı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duruşma sonrasında CHP lideri Özgür Özel, mahkeme heyetini sert sözlerle eleştirdi. Heyette görev yapan üç hakimin toplam kıdeminin 11 yıl olduğunu vurgulayan Özel, davanın kapsamına dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Özel "Paçalarından acemilik akıyor. 4 bin sayfa iddianame olan 2 bin 400 yıl ceza istenen, dünyanın en karmakarışık iddianamesinin içinden çıkacak adam heyecandan mahkemenin kapısın bulamıyor" dedi.

Bu açıklamaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU: SÖZ HAKKI VERMEKTEN BİLE KORKUYORSUNUZ

Ekrem İmamoğlu ise önceki duruşmada kendisine söz verilmemesine tepki gösterdi. İmamoğlu, mahkeme heyetine hitaben yaptığı açıklamada söz hakkı talep ederek yargılama sürecine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. İmamoğlu, "Söz hakkı vermekten bile korkuyorsunuz. Yok sayamazsınız, yarından itibaren söz hakkı vereceksiniz. Yazık ediyorsunuz. Yüce Türk yargısına yazık ediyorsunuz" demişti.

DURUŞMALAR 45 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Mahkeme heyeti davanın ilk celsesinin hafta sonları ve cuma günleri hariç olmak üzere 45 gün boyunca aralıksız sürmesini planlıyor. Program kapsamında yalnızca Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart'ta, tutuklu ve hükümlülerin açık görüş hakları nedeniyle duruşmalara ara verilmesi öngörülüyor. Arife günü için ise henüz kesin bir plan yapılmadığı belirtildi.

Mahkeme takvimine göre duruşmaların her gün saat 10.00'da başlayıp 17.00'ye kadar devam etmesi planlanıyor.

Politika, Mahkeme, Gündem, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçmişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor

07:59
İsrail’i şoke eden haber Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
07:41
Trump’a infial yaratan görüntü soruldu Yanıtı olaydan daha skandal
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
06:32
Savaşta 11. gün Trump gözünü Hürmüz Boğazı’na dikti, İran’dan “1 ton altı füze atılmayacak“ resti geldi
Savaşta 11. gün! Trump gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan "1 ton altı füze atılmayacak" resti geldi
05:06
İran’dan, Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
İran'dan, Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
03:08
Devrim Muhafızları’ndan Trump’a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
Devrim Muhafızları'ndan Trump'a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
02:17
İran ateşkes için tek bir şart sundu
İran ateşkes için tek bir şart sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 08:23:40. #.0.4#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçmişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.