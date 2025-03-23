Dilek İmamoğlu\'ndan eşinin tutuklanmasına ilk tepki: Alnımız ak, başımız dik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu "Terör" suçlamasından ise serbest bırakıldı. Dilek İmamoğlu eşinin tutuklanmasının ardından açıklama yaptı.

"ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK"

Konuya ilişkin konuşan Dilek İmamoğlu, "Sadece şunu bilmenizi istiyorum; alnımız ak, başımız dik. Haksız, hukuksuz yere alınan kararların hiçbir hukuki tarafı yoktur. Bütün alınan kararlar siyasidir. Biz, yolumuza devam edece ğiz" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karar sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!

"BU KARA LEKEYİ EL BİRLİĞİYLE SÖKÜP ATACAĞIZ"

Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.

"DİMDİK AYAKTAYIM, ASLA EĞİLMEYECEĞİM"

86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…"

KAYYUM İDDİALARI ORTADAN KALKTI

Sulh Ceza Mahkemesinin Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında serbest bırakılması kararı ile kayyum iddiaları ortan kalkmış oldu.

BELEDİYE MECLİSİ YENİ BAŞKANINI SEÇECEK

İmamoğlu'nun terör soruşturmasından serbest bırakılması sonrası İBB'ye kayyum atanmasına gerek kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi yeni belediye başkanını kendi içinde seçebilir.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ EDECEK

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun kent uzlaşısı kapsamındaki terör soruşturmasında serbest bırakılmasına itiraz edileceği kaydedildi. Yapılan açıklamada, "Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında bu Metin'de yer alan serbest bırakma kararı ile mali soruşturma kapsamındaki bir kısım serbest bırakma kararlarına Cumhuriyet Başsavcılığımız itiraz edilecektir." ifadelerine yer verildi.