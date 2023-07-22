CHP toplantısındaki gerginlik kulislere düştü! İmamoğlu'ndan "Genel Başkanlığa devam ederseniz yerel seçimde ben yokum" resti - Son Dakika
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CHP toplantısındaki gerginlik kulislere düştü! İmamoğlu'ndan "Genel Başkanlığa devam ederseniz yerel seçimde ben yokum" resti

22.07.2023 21:09

CHP'li üst düzey isimlerle gizli toplantı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, krizin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelirken, gergin anlar yaşandığı iddia edildi. Kulis bilgilerine göre, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dediği, "Konuşmanızı toparlayın" diye araya giren CHP'li Ahmet Akın'a, "Toparlayamam, dinleyeceksin" yanıtını verdiği belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li üst düzey isimlerle yaptığı gizli toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda gergin anların yaşandığı iddia edilirken, kulis bilgilerine göre, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dediği, "Konuşmanızı toparlayın" diye araya giren CHP'li Ahmet Akın'a, "Toparlayamam, dinleyeceksin" yanıtını verdiği öğrenildi.

"GİZLİ TOPLANTI" KRİZİNİN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adayı olarak girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden mağlubiyetle ayrılmasının ardından ana muhalefet partisinde değişim rüzgarının öncüsü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Geçtiğimiz günlerde CHP'li üst düzey isimlerle yaptığı online gizli toplantının görüntüleri sızdırılan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, krizin ardından ilk kez Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

TOPLANTIDA GERGİN ANLAR

Tüm gözler toplantıda İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na çevrilirken, iki isim el sıkıştı. CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 4 saat 10 dakika süren toplantıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Yalçın Bayer Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda gergin anların yaşandığını, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na resti çektiğini iddia etti.

"GENEL BAŞKANLIĞA DEVAM EDERSENİZ YEREL SEÇİMLERDE BEN YOKUM"

Bayer, şunları söyledi: "Bugün CHP Belediye Başkanları toplantısında konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum' demiş, bunun üzerine Ahmet Akın, İmamoğlu'na 'Konuşmanızı toparlayın' dediğinde, "Toparlayamam, dinleyeceksin' karşılığını vermiş. Olmuyor, ayıp."

"SENDE PARTİ RUHU YOK, DAHA YENİSİN"

Yalçın Bayer, İmamoğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile de bir tartışma yaşadığını belirterek şunları kaydetti: "CHP belediye başkanları toplantısında bir vaka daha. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile sert bir şekilde tartışmışlar. 'Sende parti ruhu yok, daha sen yenisin' demiş Kerimoğlu. CHP'ye yazık, büyük abiler duruma hemen müdahale etmeli.."

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CHP Belediye Başkanları Toplantısı Başladı CHP Belediye Başkanları Toplantısı Başladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP toplantısındaki gerginlik kulislere düştü! İmamoğlu'ndan 'Genel Başkanlığa devam ederseniz yerel seçimde ben yokum' resti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP toplantısındaki gerginlik kulislere düştü! İmamoğlu'ndan "Genel Başkanlığa devam ederseniz yerel seçimde ben yokum" resti - Son Dakika
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