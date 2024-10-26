İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış - Son Dakika
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Politika

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

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İmralı'da DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın amcası terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Kulis bilgilerine göre, Abdullah Öcalan'ın olası yeni süreç için garantör ülke ve yasal güvence şartının olduğu iddia edildi.

26.10.2024 22:47
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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, İmralı'da amcası PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmenin detayları belli olmaya başladı. Abdullah Öcalan'ın iki şart sunduğu, bunların "garantör ülke" ve "yasal güvence" olduğu iddia edildi.

ÖMER ÖCALAN, İMRALI'DA ABDULLAH ÖCALAN'LA GÖRÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısının yankıları sürerken, geçtiğimiz günlerde kritik bir gelişme yaşandı. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Görüşmenin detayları da belli olmaya başladı. Sözcü TV'de yer alan habere göre görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin tamamını Adalet Bakanlığı yetkilileri sesli ve görüntülü olarak kayıt altına aldı.

ÖCALAN, İKİ ŞART SUNDU

Görüşmede Bahçeli'nin çağrısı da konuşulurken, PKK elebaşı Öcalan'ın iki şart sunduğu iddia edildi. Abdullah Öcalan'ın ilk şartının "garantör ülke" olduğu öne sürüldü. PKK terör örgütü liderinin ikinci şartının ise "yasal güvence" olduğu ileri sürüldü.

"BU SÜRECİ HUKUKİ VE SİYASİ ZEMİNE ÇEKECEK GÜCE SAHİBİM"

Ömer Öcalan geçtiğimiz günlerde görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim." Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış
İmralı\'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

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Son Dakika Politika İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (73)

  • sudem meliss:
    Son Konuşmanız Olsun Emii 866 91 Yanıtla
    Ferhat eser:
    sayın Öcalan'a saygı göstereceksiniz 59 606
  • Turgay Aykac:
    Şaka yapıyorsunuz galiba.Binlerce şehidin kemiklerini sizlatiyorsunuz çok yazık size. 696 92 Yanıtla
    Serkan Basar:
    dostum ha bu bebek katili ha gündeme getirenler aynı pastanın dilimleri ama bizim millet patates yiye yiye patates kafa olmuş buda ayrı bir dram 0 0
  • Adem GS:
    tövbe yarabbi birde sartida varmış... 525 62 Yanıtla
    Murat:
    Adem Fetocu Adem aynisiniz abdullah ocalanla avukat adem 0 0
    Beşiktaş 1903:
    Eee reisleri oy için bunu konuşturur 0 0
  • Trgtyldz:
    yazıklar olsun böyle siyasete. binlerce kişinin ölümüne yol açan birini serbest bırakacaklar. şimdi çıkıp akpliler hala Tayyip i savunur. hani teröristler bitmişti. bitince mi serbest bırakıyorsunuz. Recep Tayyip bu ülkeyi maf etti. sığınmacıları ülkeyi istila ettirdi. şimdide bu olay yazıklar olsun 465 108 Yanıtla
    Mert kursun :
    bırakın salsınlar bi insan evladı çeker indirir kırallar gibi yaşamaz içerde 0 0
  • Şenel Demircan:
    bunca asker polis boşuna şehit olmuş bunca çocuk boşuna yetim kalmış öksüz kalmış bunca gelinler boşuna dul kalmış başka bişey demiyorum ayı derisinden post apo picinden dost olmaz bu böyle biline 500 65 Yanıtla
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