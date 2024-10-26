DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, İmralı'da amcası PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmenin detayları belli olmaya başladı. Abdullah Öcalan'ın iki şart sunduğu, bunların "garantör ülke" ve "yasal güvence" olduğu iddia edildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısının yankıları sürerken, geçtiğimiz günlerde kritik bir gelişme yaşandı. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü.
Görüşmenin detayları da belli olmaya başladı. Sözcü TV'de yer alan habere göre görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin tamamını Adalet Bakanlığı yetkilileri sesli ve görüntülü olarak kayıt altına aldı.
Görüşmede Bahçeli'nin çağrısı da konuşulurken, PKK elebaşı Öcalan'ın iki şart sunduğu iddia edildi. Abdullah Öcalan'ın ilk şartının "garantör ülke" olduğu öne sürüldü. PKK terör örgütü liderinin ikinci şartının ise "yasal güvence" olduğu ileri sürüldü.
Ömer Öcalan geçtiğimiz günlerde görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim." Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."
Son Dakika › Politika › İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış - Son Dakika
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