İmralı\'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

Politika

Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, İmralı'da amcası PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmenin detayları belli olmaya başladı. Abdullah Öcalan'ın iki şart sunduğu, bunların "garantör ülke" ve "yasal güvence" olduğu iddia edildi.

ÖMER ÖCALAN, İMRALI'DA ABDULLAH ÖCALAN'LA GÖRÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısının yankıları sürerken, geçtiğimiz günlerde kritik bir gelişme yaşandı. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Görüşmenin detayları da belli olmaya başladı. Sözcü TV'de yer alan habere göre görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin tamamını Adalet Bakanlığı yetkilileri sesli ve görüntülü olarak kayıt altına aldı.

ÖCALAN, İKİ ŞART SUNDU

Görüşmede Bahçeli'nin çağrısı da konuşulurken, PKK elebaşı Öcalan'ın iki şart sunduğu iddia edildi. Abdullah Öcalan'ın ilk şartının "garantör ülke" olduğu öne sürüldü. PKK terör örgütü liderinin ikinci şartının ise "yasal güvence" olduğu ileri sürüldü.

"BU SÜRECİ HUKUKİ VE SİYASİ ZEMİNE ÇEKECEK GÜCE SAHİBİM"

Ömer Öcalan geçtiğimiz günlerde görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim." Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."