İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?

Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ'ın, İngiliz medyasına yaptığı konuşma gündem yarattı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden biri olan Sunday Times'a konuşan Özdağ ile ilgili kapsamlı bir haber yayınlandı.

"SURİYELİ VE AFGANLAR KORKU İÇİNDE YAŞIYOR"

Gazetenin Türkiye muhabiri Louise Callaghan'a konuşan Özdağ'ın röportajıyla ilgili gazete şu yorumu yaptı; "Türkiye'de yeni bir siyasi parti, ekonomik kriz için mültecileri suçlarken Suriyeli ve Afganlar korku içinde yaşıyor. Yıllar boyunca Ümit Özdağ Türkiye siyasetindeki bir demagogdu, Türk insanının saflığına odaklanan bir milliyetçiydi. Şimdi Türkiye ekonomisi krizin içindeyken ve kamunun milyonlarca mülteciye karşı bakışı değişirken, yeni bir mesajla destek topluyor: Her birini geldikleri yerlere geri gönderin. Her birini."

"ZAFER PARTİSİ BÜYÜK BİR ETKİ YARATMAYA BAŞLADI"

The Times, "Özdağ ve ufak ama yükselişe geçen Zafer Partisi büyük bir etki yaratmaya başladı ve daha büyük partileri de yabancı karşıtı sosyal medya kampanyalarına çekmeye başladı. Bu kampanyalarda Türklerin yaşadıkları zorluklara yumuşak hedef gösterdi" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DE MÜLTECİ KRİZİ EN BÜYÜK PROBLEM"

İstanbul'da gazeteye konuşan Özdağ, "Türkiye'de çok sorun var ve mülteci krizi en büyük problem. Bu sadece ulusal güvenlik sorunu değil, şu an yaşanan ekonomik krizin de en önemli sebeplerinden birisi" dedi. Gazete, üniversitede ders veren Özdağ'ın İngilizcesinin iyi olduğuna da dikkat çekti.

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR"

Makalede Özdağ'ın sosyal medyadaki etkisinin de giderek arttığı belirtildi. Makalede, "Her ne kadar partisi geçen yıl kurulmuş olsa ve sadece anketlerde yüzde 1.5 oy alsa da Özdağ'ın etkisi artıyor. Sosyal medya platformları düzenli olarak paylaşım rekoru kırıyor" ifadelerine yer verildi.

"AKŞAM SOKAKTA YÜRÜRKEN TACİZE UĞRAMAK İSTER MİSİN?"

Özdağ'ın popülist sağcı duruşunun Avrupa genelinde de yayıldığına dikkat çekilirken Özdağ gazeteciye, "Akşam sokakta yürürken tacize uğramak ister misin? Memleketinde gece geç saatte evine dönerken endişeli olmak ve acaba tecavüze uğrar mıyım diye düşünmek ister misin" diye sordu. Özdağ'ın röportaj boyunca bazı iddialarda bulunduğu ve bu iddiaların ise istihbarat kaynakları olduğunu dile getirdi.