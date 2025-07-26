İngiliz Parlamenterlerden Filistin'e Destek Mektubu - Son Dakika
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Politika

İngiliz Parlamenterlerden Filistin'e Destek Mektubu

İngiliz Parlamenterlerden Filistin\'e Destek Mektubu
26.07.2025 01:18
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221 İngiliz parlamenter, Başbakan Starmer'a Filistin'in tanınması için açık mektup gönderdi.

İngiltere'de 221 parlamenter, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı David Lammy'e açık mektup göndererek Filistin'in tanınmasını talep etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, İngiltere'de siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden 221 parlamento üyesi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi hükümetine Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yapan bir açık mektuba imza attı.

İsrail'in Gazze'ye aralıksız saldırıları ve ablukasının ölümcül bir açlık krizine yol açması ile birlikte İngiltere ve dünya genelinde kamuoyunda öfkenin giderek arttığı bir dönemde gelen mektupta, "28-28 Temmuz'da New York'ta Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında düzenlenecek BM Konferansı öncesinde, İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanımasına verdiğimiz desteği kayıtlara geçirmek amacıyla bu mektubu yazıyoruz. Konferansın sonucunda, İngiliz hükümetinin iki devletli çözüme dair uzun süren taahhüdünü ne zaman ve nasıl hayata geçireceğini ve bunu gerçeğe dönüştürmek için uluslararası ortaklarla nasıl çalışacağını açıklamasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin tarihi bağları ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki yeri nedeniyle Filistin'i tanımasının önemli bir etki oluşturacağı vurgulanan mektupta, "İngiltere'nin Filistin'i tanıması, Balfour Deklarasyonu'nun yazarı ve mandater güç olarak rolümüz göz önüne alındığında özellikle güçlü bir mesaj olacaktır. 1980'den bu yana iki devletli çözümü destekliyoruz. Böyle bir tanıma, bu tutumumuza gerçek bir anlam kazandıracaktır" denildi.

Mektup, önümüzdeki hafta New York'ta düzenlenecek Uluslararası Filistin Konferansı'nda İngiltere'nin Filistin'i resmen tanıması talebiyle son buldu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da bugün sosyal medyada yayınladığı bir açıklamada Filistin Devleti'nin tanınması konusuna değinerek, "Bölgede barışa giden bir yol üzerinde çalışıyorum. Bu yol, savaşta acı çekenlerin hayatında gerçekten fark oluşturacak pratik çözümlere odaklanacak. Bu yol haritası, acilen ihtiyaç duyulan ateşkesi, kalıcı bir barışa dönüştürecek somut adımları ortaya koyacak. Bir Filistin devletinin tanınması, bu adımlardan biri olmalı. Bu konuda hiç tereddütüm yok. Ancak bu, nihayetinde iki devletli çözümle ve Filistinliler ile İsrailliler için kalıcı güvenlikle sonuçlanacak daha geniş bir planın parçası olmalı" demişti.

İngiliz parlamenterlerin mektubu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ilan etmesinden bir gün sonra geldi. - LONDRA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, İngiltere, Politika, Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiliz Parlamenterlerden Filistin'e Destek Mektubu - Son Dakika

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